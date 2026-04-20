Luto en el fútbol mexicano: FMF despide a la madre de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez con emotivo mensaje

La Federación Mexicana de Futbol expresó públicamente sus condolencias por el fallecimiento de María Elena Jacobo Sevilla, madre del director técnico Raúl Gutiérrez, en un mensaje institucional difundido este lunes 20 de abril.

Qué en paz descanse. 🕊️ pic.twitter.com/n1R6l70qgv — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 20, 2026

A través de una esquela solemne, la FMF lamentó profundamente la pérdida y envió un mensaje de apoyo a la familia del estratega mexicano, recordado por haber guiado a la Selección Nacional Sub-17 al título mundial en 2011, uno de los logros más importantes en la historia reciente del fútbol juvenil del país.

En el texto, el organismo señaló que extiende sus más sinceras condolencias y se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos en este momento difícil. El mensaje también cierra con una frase de despedida clara y respetuosa: “Descanse en paz”.

La publicación no solo representa una muestra de duelo institucional, sino también un gesto de reconocimiento hacia una figura vinculada a uno de los capítulos más memorables del fútbol mexicano. Raúl Gutiérrez, conocido en el medio como “El Potro”, dejó huella al frente del combinado juvenil que conquistó el Mundial Sub-17 en 2011, una generación que marcó época y que se mantiene en la memoria de muchos aficionados.

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En momentos como este, el fútbol deja a un lado la competencia y los reflectores deportivos para dar paso a la solidaridad. Clubes, federaciones, jugadores y personajes del entorno suelen recurrir a este tipo de mensajes para acompañar a quienes atraviesan una pérdida personal, recordando que detrás de los resultados y las trayectorias también hay historias familiares y humanas.

La esquela difundida por la Federación Mexicana de Futbol muestra respeto y acompañamiento hacia Raúl Gutiérrez y su círculo cercano. Más allá del impacto deportivo de su carrera, hoy el foco está en el respaldo a una familia que enfrenta un momento doloroso.

Descanse en paz, María Elena Jacobo Sevilla.