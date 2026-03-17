Supernova Génesis 2026: ¿Dónde comprar boletos y cuánto cuestan?

El próximo 26 de abril se llevará a cabo la segunda edición del tan esperado evento de boxeo que lleva en esta ocasión el nombre de Supernova: Génesis, evento que reúne a diversos creadores de contenido en peleas de box amateur con música en vivo y muchas sorpresas más.

Supernova: Genesis 2026 /@supernovaboxing Ampliar

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Después de su éxito en 2025, la segunda edición de este evento promete un mejor espectáculo que en su entrega anterior. Con participaciones de Alana Flores, Mario Bautista y Milica, quienes resultaron victoriosos en 2025, regresan al cuadrilátero en esta ocasión.

¿Cuándo es Supernova: Génesis y dónde comprar boletos?

El esperado evento de boxeo Supernova: Génesis se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

La venta de boletos para el evento comenzó a finales del año pasado con una fase exclusiva para los fans que estuvieron en la lista de espera el 15 de diciembre de 2025, pero desde el 21 de enero de 2026 la taquilla ya está abierta para todo el público en la página de Superboletos o en las taquillas de la Arena CDMX.

Presentación de combates Supernova: Genesis 2026 Ampliar

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los precios para el evento varían según la ubicación y la visibilidad del cuadrilátero:

Zona Roja: $10,968 MXN

$10,968 MXN Super Palco Platino / Platino VL: $10,114 MXN

$10,114 MXN Zona Naranja: $9,626 MXN

$9,626 MXN Super Palco Oro / Oro VL: $8,406 MXN

$8,406 MXN Zona Amarilla: $5,966 MXN

$5,966 MXN Pits 1 y 2 (De pie): $4,746 MXN

$4,746 MXN Verde / Zonas Patrocinadas (Sabritas, Pepsi, etc.): $4,502 MXN

$4,502 MXN Zona Azul / Capacidad Diferente: $2,636 MXN

$2,636 MXN Zona Morada: $1,381 MXN

$1,381 MXN Zona Celeste: $1,004 MXN

$1,004 MXN Zona Rosa / Rosa VL: $753 MXN

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El regreso del evento busca superar lo vivido el año pasado, consolidándose como uno de los referentes principales del boxeo entre creadores de contenido y celebridades. Gracias a la magnitud del espectáculo y al cambio de sede, se prevé que las entradas se agoten rápidamente.