Supernova Génesis 2026: Alana Flores revelará a su rival para el evento de box, dónde y a qué hora ver

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido, Alana Flores, dio a conocer que este martes dará a conocer a su rival para la pelea de box en la que formará parte en el evento Supernova Génesis, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril.

Alana Flores Supernova Genesis 2026 /@supernovaboxing Ampliar

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Después de semanas de incertidumbre tras la cancelación del combate contra la actriz Samadhi Zendejas, cuyo desacuerdo principal giró en torno a las condiciones del pesaje y la preparación física, la streamer de la Kings League reveló por medio de sus historias de Instagram que hoy dará a conocer a su nueva contrincante.

Holis, estoy supercontenta porque mañana es el anuncio de mi rival en Supernova Génesis, que va a ser este 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Mañana va a haber una transmisión oficial en las redes de Supernova; también la van a poder ver en mi canal de Twitch Alana La Rana, en mi canal de YouTube Alana Flores F y creo que también la voy a transmitir por TikTok. Pero para que estén pendientes, va a ser a las 6 p.m. hora México y la verdad es que estoy muy emocionada porque es una muy buena rival — Alana Flores

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¿A qué hora y dónde ver el anuncio?

El anuncio se realizará este martes 17 de marzo, en punto de las 6:00 p.m. (tiempo del centro de México). La transmisión podrá seguirse a través de las cuentas oficiales de la regiomontana en Twitch, YouTube y TikTok, además de las redes sociales del evento Supernova.

Las especulaciones sobre quién podría ser la nueva rival apuntan con fuerza a la influencer Kim Migneault, cuya experiencia deportiva y perfil encajan perfectamente con la magnitud de Supernova Génesis. El evento, que será transmitido por la plataforma de streaming Netflix este 26 de abril, muestra cómo las peleas entre creadores de contenido se han vuelto un fenómeno mundial.