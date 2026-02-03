Christian Ebere, cada vez más cerca de Cruz Azul para el Clausura 2026
Cruz Azul avanza en negociaciones por Christian Ebere, extremo del Nacional de Uruguay, quien podría convertirse en refuerzo celeste para el Clausura 2026.
Cruz Azul acelera en el cierre del mercado de fichajes del Clausura 2026 y apunta a un refuerzo que genera ilusión entre la afición: Christian Ebere, el nigeriano de 27 años que se ha consolidado como una de las figuras del Nacional de Uruguay. Con negociaciones avanzadas y reportes que lo dan ya muy cerca de firmar, Ebere representa exactamente lo que Nicolás Larcamón e Iván Alonso buscan para potenciar las bandas y sumar desequilibrio ofensivo.
Tras las salidas sensibles en ataque y la necesidad de variantes para competir en Liguilla, este extremo diestro con capacidad para jugar por ambas puntas o incluso como falso 9, llega como una opción de jerarquía, accesible en precio cercano al millón de dólares según Transfermarkt y con un perfil ganador.
¿Quién es Christian Ebere?
Nacido en Abuya el 4 de abril de 1998, Osinachi Christian Ebere ya sabe lo que es levantar un título mundial: fue parte de la selección de Nigeria campeona del Mundo Sub-17 en Chile 2015. Su carrera lo llevó por Brasil (Lajeadense, Cascavel-PR, Vila Nova) antes de aterrizar en Uruguay, donde explotó en Plaza Colonia y luego brilló en Nacional, club donde se convirtió en un generador constante de peligro, con potencia, conducción en velocidad, desborde y llegada al área.
Ataca espacios, rompe líneas y ofrece profundidad, cualidades que Cruz Azul necesita para no depender solo de individualidades y ganar duelos uno contra uno en las bandas. La operación, según fuentes cercanas, incluiría a Camilo Cándido como moneda de cambio hacia Nacional, lo que liberaría una plaza de extranjero y facilitaría el traspaso. Si se concreta en las próximas horas como indican varios reportes que hablan de viajes inminentes a México, Ebere ocuparía la última posición de Jugador No Formado en México y firmaría por tres años, sumándose de inmediato al plantel.
Para una afición que exige ambición y fútbol vertical, este fichaje sería un golpe de autoridad. Ebere no es un desconocido en el fútbol sudamericano: ha demostrado carácter en partidos grandes y capacidad para decidir. Si se adapta rápido al ritmo de la Liga MX, podría ser el revulsivo que impulse a La Máquina hacia los primeros planos. Cruz Azul mueve fichas con inteligencia en este cierre de mercado. Ebere no es solo un nombre más: es el extremo con hambre, experiencia y proyección que podría darle más fuerza y verticalidad al ataque celeste.
