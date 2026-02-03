Christian Ebere, cada vez más cerca de Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul acelera en el cierre del mercado de fichajes del Clausura 2026 y apunta a un refuerzo que genera ilusión entre la afición: Christian Ebere, el nigeriano de 27 años que se ha consolidado como una de las figuras del Nacional de Uruguay. Con negociaciones avanzadas y reportes que lo dan ya muy cerca de firmar, Ebere representa exactamente lo que Nicolás Larcamón e Iván Alonso buscan para potenciar las bandas y sumar desequilibrio ofensivo.

Christian Ebere / Agencia Gamba Ampliar

Tras las salidas sensibles en ataque y la necesidad de variantes para competir en Liguilla, este extremo diestro con capacidad para jugar por ambas puntas o incluso como falso 9, llega como una opción de jerarquía, accesible en precio cercano al millón de dólares según Transfermarkt y con un perfil ganador.

¿Quién es Christian Ebere?

Nacido en Abuya el 4 de abril de 1998, Osinachi Christian Ebere ya sabe lo que es levantar un título mundial: fue parte de la selección de Nigeria campeona del Mundo Sub-17 en Chile 2015. Su carrera lo llevó por Brasil (Lajeadense, Cascavel-PR, Vila Nova) antes de aterrizar en Uruguay, donde explotó en Plaza Colonia y luego brilló en Nacional, club donde se convirtió en un generador constante de peligro, con potencia, conducción en velocidad, desborde y llegada al área.

Ataca espacios, rompe líneas y ofrece profundidad, cualidades que Cruz Azul necesita para no depender solo de individualidades y ganar duelos uno contra uno en las bandas. La operación, según fuentes cercanas, incluiría a Camilo Cándido como moneda de cambio hacia Nacional, lo que liberaría una plaza de extranjero y facilitaría el traspaso. Si se concreta en las próximas horas como indican varios reportes que hablan de viajes inminentes a México, Ebere ocuparía la última posición de Jugador No Formado en México y firmaría por tres años, sumándose de inmediato al plantel.

Christian Ebere celebrando gol / Guillermo Legaria Ampliar

Para una afición que exige ambición y fútbol vertical, este fichaje sería un golpe de autoridad. Ebere no es un desconocido en el fútbol sudamericano: ha demostrado carácter en partidos grandes y capacidad para decidir. Si se adapta rápido al ritmo de la Liga MX, podría ser el revulsivo que impulse a La Máquina hacia los primeros planos. Cruz Azul mueve fichas con inteligencia en este cierre de mercado. Ebere no es solo un nombre más: es el extremo con hambre, experiencia y proyección que podría darle más fuerza y verticalidad al ataque celeste.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul podría quedarse sin estadio en pleno Clausura 2026