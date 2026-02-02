Cruz Azul prepara golpe millonario para fichar a Joao Pedro

En un mercado de fichajes que no da tregua, Cruz Azul ha movido ficha con decisión para reforzar su ataque de cara al Clausura 2026. El objetivo: Joao Pedro, el goleador ítalo-brasileño que se coronó como campeón de goleo en el Apertura 2025 con el Atlético de San Luis y que, pese a su reciente renovación, se ha convertido en la prioridad celeste.

Joao Pedro / Hector Vivas Ampliar

La Máquina no escatimó esfuerzos. Fuentes cercanas a las negociaciones revelan que la directiva encabezada por Iván Alonso dio el visto bueno a las pretensiones salariales del delantero, ofreciéndole un aumento de sueldo al que actualmente percibe en los potosinos. A esta cifra base se suma un atractivo esquema de bonos por rendimiento, especialmente ligados a goles anotados y metas individuales, lo que convierte la propuesta en una de las más potentes del fútbol mexicano en esta ventana invernal.

¿Cuánto pagaría Cruz Azul por Joao Pedro?

El paquete económico no se queda ahí. Cruz Azul está dispuesto a pagar 5 millones de dólares para activar la cláusula de rescisión que San Luis incluyó en el nuevo contrato del atacante, vigente hasta 2027. Esta cantidad, sumada al salto salarial y los incentivos, pinta un panorama prácticamente irrechazable para un futbolista de 33 años que, aunque rechazó ofertas europeas, ve en La Noria la posibilidad de pelear por títulos y consolidarse como referente en un grande.

El acuerdo contractual entre Joao Pedro y Cruz Azul ya estaría avanzado, solo resta la decisión final del jugador, quien ha roto el silencio en días recientes expresando su felicidad en el Atlético de San Luis, pero que ahora enfrenta una oferta que cambia las reglas del juego.

Atlético San Luis / Hector Vivas Ampliar

En un torneo donde el gol en la Liga MX escasea y la competencia por el liderato del Clausura 2026 se pone cada vez más feroz, Cruz Azul apuesta fuerte por un centro delantero probado en el fútbol mexicano. Si el brasileño naturalizado italiano da el sí, La Máquina cerraría a su fichaje estrella y al killer que busca desde hace varias temporadas.

