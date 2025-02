Jorge Sánchez de tener una niñez muy dura a debutar en Champions League: “Recordé lo que sufrí para llegar hasta ahí”

El jugador de Cruz Azul, Jorge Sánchez es uno de los jugadores mexicanos que han tenido la oportunidad de cumplir su sueño europeo, tras dar el salto al Ajax en el 2022 y un año después pasó al Porto. Sin embargo, el lateral no se pudo consolidar en el viejo continente, pero luego de haber llegado a las grandes ligas recordó todo lo que le costó convertirse en un jugador profesional.

Y es que el exjugador del América tuvo la oportunidad de jugar la Champions League tanto con el Ajax como con el Porto, pero sin duda su primer encuentro fue muy especial, ya que recordó la dura infancia que tuvo y entre lagrimas se dio cuenta de lo que había logrado en su carrera futbolística.

“Lo mejor fue poder jugar una Champions, como todos lo hemos platicado, el que haya jugado es algo que no lo ves cerca. Recuerdo ese día que inicié el juego, cierras los ojos, escuchas el himno de la Champions, me llenó de orgullo. Se me pone la piel chinita porque recuerdo justo ese momento, recuerdo que llegué a mi casa y lloré con mi esposa. Se cumplió un sueño más y me tocó llegar a un equipo tan grande como Ajax y poder jugar Champions, fue un momento único e inolvidable”, comentó el jugador de la Máquina en entrevista con Mediotiempo.

Jorge Sánchez tuvo la oportunidad de debutar en la justa europea el 7 de septiembre de 2022 cuando el Ajax enfrentó al Rangers de Escocia, el entrenador Alfred Schreuder fue quien le dio la oportunidad de jugar sus primeros minutos en la Champions League.

“Cuando yo estaba escuchando el himno, en ese momento cerré los ojos y recordaba todo lo que sufrí para estar ahí, desde mi niñez, porque tuve una niñez complicada muy dura. A veces piensan que se nos regalan las cosas, y el 98 por ciento de los jugadores venimos del barrio, de sufrirla de a veces no tener que comer”, agregó.

Luego de dos años de haber militado en el viejo continente, desafortunadamente Jorge Sánchez no tuvo la fortuna de consolidarse para seguir cumpliendo su sueño; sin embargo, el lateral de la Máquina no se arrepiente del corto tiempo que jugó, pues consideró que Dios tenía otros planes para él.

“La verdad estoy muy contento, no me arrepiento de nada de mi paso por Europa. Se critica mucho a los jugadores mexicanos cuando van, pero hay muchos factores… El que yo haya ido habla muy bien de mí, de que me superé a pesar de todas las adversidades, levanté títulos y se me dio la oportunidad de ir a Europa. Yo hubiera querido hacer más carrera en Europa, consolidarme. Yo soy muy creyente de Dios y si Dios te pone esos caminos tan complicados y si no lo logra hacer es porque tiene algo mucho mejor en tu camino. Estoy tranquilo, hice lo mejor que pude, lo mejor posible”, señaló.

"Me hubiera gustado hacer un poco más de carrera en Europa"

¿Cómo fue la infancia de Jorge Sánchez?

Actualmente el también seleccionado nacional porta la camiseta de Cruz Azul, tras su paso por el futbol europeo, aunque fue poco el tiempo que estuvo en el viejo continente, el jugador se mantiene firme con lo que ha conseguido hasta el momento luego haber tenido una niñez humilde e incluso haber pasado hambre.

“Yo por ejemplo, mi casa era tan humilde que no teníamos muebles donde sentarme. Comíamos en mi recámara porque era lo único que teníamos y por eso me solté llorando. Fue un momento muy bonito. Ese momento me recordó que a veces no tenía para comer, que hubo días que no comía y eso es una motivación que tengo en mi cabeza”, indicó.