Brian Rodríguez lanza dardo a Chivas previo al Clásico Nacional: “Viene un partido bravo para ellos”

El ambiente previo al Clásico Nacional entre América y Chivas ha alcanzado su punto de ebullición. Mientras la afición cuenta las horas para el pitazo inicial, el atacante uruguayo de las Águilas, Brian Rodríguez, no se guardó nada y lanzó una advertencia directa que ya retumba en las instalaciones de Verde Valle.

La declaración que encendió la polémica

Luego de que el América consiguiera su boleto a la siguiente fase de la Concachampions, el uruguayo dio declaraciones ante los medios de comunicación, donde uno de los comentarios fue “Se viene un partido bravo”, refiriéndose al Clásico Nacional, para ello, el jugador respondió: “Sí, para ellos”.

Estas palabras han sido interpretadas por la afición rojiblanca como un exceso de confianza, mientras que en el nido de Coapa se ven como una muestra de la determinación por mantener la hegemonía en el partido más importante del calendario regular.

¿Por qué este Clásico es crucial para el América?

A pesar de la jerarquía del plantel dirigido por André Jardine, el América sabe que un Clásico Nacional es el escenario ideal para:

Reafirmar el dominio: Mantener la paternidad reciente sobre el Guadalajara.

Mantener la paternidad reciente sobre el Guadalajara. Escalar en la tabla: Sumar tres puntos que los acerquen a la clasificación directa.

Sumar tres puntos que los acerquen a la clasificación directa. Recuperar sensaciones: Tras una racha de altibajos, una victoria ante el máximo rival es el “impulso anímico” que el equipo necesita.

Reportero: "Brian, ¿se viene un partido bravo para el Clásico Nacional?"

Brian Rodríguez: "Sí, para ellos".



Brian Rodríguez: “Sí, para ellos”.🔥pic.twitter.com/r0Rypq9qik — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) February 12, 2026

Historial Reciente: Un Clásico de alta tensión

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos han dejado de todo: desde goleadas históricas hasta eliminaciones dolorosas en Liguilla. La declaración de Brian Rodríguez no hace más que añadirle “picante” a un duelo que, por sí solo, ya es el más esperado de la temporada.

