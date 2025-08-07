Agente de Brian Rodríguez estalla contra Santiago Baños por frenar su traspaso al Al-Rayyan

La reciente controversia en torno al posible traspaso de Brian Rodríguez al Al-Rayyan de Qatar ha encendido las alarmas en el entorno del Club América, y las declaraciones del representante del jugador, Edgardo Lasalvia, han puesto en el centro de la tormenta al presidente deportivo del club, Santiago Baños. Según reportes, el agente del Rayito no solo expresó su frustración por las trabas que estaría imponiendo Baños para concretar la transferencia, sino que también señaló que hay una oferta millonaria de 10 millones de dólares sobre la mesa, una cifra que podría beneficiar significativamente las arcas del cuadro azulcrema. Estas acusaciones, cargadas de un tono crítico, han generado un debate sobre la gestión de Baños y el manejo de las negociaciones en el América.

Por un lado, la postura de Lasalvia es comprensible desde la perspectiva de los intereses de su representado. Brian Rodríguez, conocido como “Rayito”, tiene solo un año de contrato restante con el América, lo que significa que, de no concretarse una venta ahora, el club corre el riesgo de perderlo sin ninguna ganancia económica en el verano de 2026. Además, el jugador parece estar motivado por la oportunidad de dar un salto económico hacia una liga como la de Qatar, donde las condiciones financieras suelen ser muy atractivas. Las palabras de Lasalvia, que acusan a Baños de “ponerse de bobadas” frente a una oferta tan lucrativa, reflejan una impaciencia comprensible, pero también un tono confrontacional que podría complicar las negociaciones.

“Entre hoy y mañana se define.(Solo falta) que el presidente de América se deje de bobadas. Para mí,América no cuidó a Brianen su momento. No han sido muy claros. Yo ya arreglé su contrato si se da su salida, el resto es entre clubes. Si se queda en América, es feliz también", comentó el agente del uruguayo.

Asimismo, la posición de Santiago Baños y la directiva del América también merece análisis. El club ha invertido en Rodríguez desde su llegada en 2022, y aunque su rendimiento ha sido notable en momentos clave, como en el tricampeonato, su salida debe alinearse con los objetivos deportivos y financieros del equipo. La directiva, según reportes, valora al jugador en al menos 10 millones de dólares, una cifra que Al-Rayyan parece estar dispuesto a alcanzar. Sin embargo, la posible llegada de Allan Saint-Maximin y la necesidad de liberar una plaza de extranjero podrían estar influyendo en las decisiones de Baños, quien tal vez busca maximizar el beneficio económico o garantizar un reemplazo adecuado antes de soltar a una pieza clave del plantel.

“Se hablan muchas especulaciones, pero yo daré y seguiré dando el corazón por el América”

💛💙💛💙💛💙💛💙💛



En EXCLUSIVA, @egarrido12_ entrevistando a Brian Rodríguez, figura, y hombre del partido tras doblete vs Juárez.🚨🔥 pic.twitter.com/JGxWJfcmF5 — W Deportes (@deportesWRADIO) February 2, 2025

Este caso pone de manifiesto una tensión recurrente en el fútbol moderno: el equilibrio entre los intereses del jugador, los del club y las ambiciones de los representantes. Las declaraciones de Lasalvia, aunque contundentes, podrían interpretarse como una estrategia para presionar públicamente a Baños y acelerar el proceso.

Esta situación refleja los desafíos de la gestión futbolística en un club de la magnitud del América. Santiago Baños tiene la responsabilidad de tomar decisiones que no solo protejan los intereses económicos del club, sino que también mantengan la competitividad del equipo en un momento crucial de la temporada. Mientras tanto, Brian Rodríguez y su agente buscan aprovechar una oportunidad que podría no repetirse. La resolución de este conflicto será un indicador clave de la capacidad de negociación de la directiva azulcrema y de su visión a largo plazo.