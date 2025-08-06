América: Las Águilas suman siete fracasos en la era de André Jardine / Hector Vivas

A falta de que el América dispute su último partido de la Leagues Cup, certamen en el que prácticamente ya está eliminado, las Águilas consumaron su séptimo fracaso en la era de André Jardine, sumando así, otra decepción a una larga lista de eliminaciones recientes que incluye torneos como el Clausura 2025, la Champions Cup, el Play Off Mundial de Clubes y el Campeón de Campeones.

En total son siete fracasos que ha tenido el cuadro de Coapa en los últimos años. Este séptimo llegó sin necesidad de que el América jugara su último partido de la Leagues Cup, pues matemáticamente ya no puede acceder a la siguiente ronda.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS FRACASOS DEL AMÉRICA EN LA ERA DE ANDRÉ JARDINE?

Los fracasos han sido los siguientes:

Leagues Cup 2023 – Perdió ante Nashville en octavos de final 2-2, 6-5 en penaltis

– Perdió ante en octavos de final 2-2, 6-5 en penaltis Leagues Cup 2024 – Perdió en cuartos de final ante Colorado , 0-0, 9-8 en penaltis

– Perdió en cuartos de final ante , 0-0, 9-8 en penaltis Leagues Cup 2025 – Cayó en fase de grupos

– Cayó en fase de grupos Champions Cup 2024 – Perdió en semifinales ante Pachuca , global 3-2

– Perdió en semifinales ante , global 3-2 Champions Cup 2025 – Perdió en cuartos de final ante Cruz Azul , global 2-1

– Perdió en cuartos de final ante , global 2-1 Play Off Mundial de Clubes – Perdió ante LAFC , 2-1

– Perdió ante , 2-1 Campeón de Campeones – Perdió ante Toluca, 3-1

UN NUEVO GOLPE PARA LAS ÁGUILAS, QUE SIGUEN ACUMULANDO DECEPCIONES EN TORNEOS CLAVE

El Club América, uno de los equipos más grandes y populares del fútbol mexicano, ha vuelto a quedar a deber. Esta vez, el conjunto de Coapa fue eliminado de la Leagues Cup 2025 sin siquiera disputar su último partido de la fase de grupos, ya que los resultados previos lo dejaron matemáticamente sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Bajo la dirección técnica de André Jardine, las Águilas del América han vivido una serie de eliminaciones dolorosas en los últimos años. Lo que en su momento fue una apuesta por un técnico exitoso y con proyección, hoy comienza a ser cuestionado por la afición y la crítica especializada.