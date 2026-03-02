Domènec Torrent: Estos fueron los números que registró el entranador al frente de Rayados

Domènec Torrent: Estos fueron los números que registró el entrenador al frente de Rayados / Jam Media

Domenec Torrent dejó de ser Director Técnico de Rayados de Monterrey tras una racha de resultados irregulares en el Clausura 2026. La directiva tomó la decisión pese a que el equipo tiene en puerta compromisos clave como el Clásico Regio ante Tigres el próximo sábado y la eliminatoria frente a Cruz Azul en la CONCACAF Champions Cup.

Domènec Torrent / Jam Media Ampliar

El estratega español llegó en julio para el Apertura 2025 y firmó un torneo competitivo: terminó quinto de la tabla con 31 puntos y alcanzó las semifinales, luego de eliminar al América en Cuartos de Final. Sin embargo, fue eliminado por Toluca en la antesala de la final.

En el presente torneo, los números no lo acompañaron. Tras ocho jornadas, Monterrey suma 10 puntos de 24 posibles y viene de caer 2-0 en casa ante Cruz Azul, resultado que dejó al equipo fuera de zona de liguilla.

Monterrey vs Cruz Azul / Jam Media Ampliar

En total, Torrent dirigió 29 partidos con Rayados, con saldo de 14 victorias, 5 empates y 10 derrotas. La directiva optó por un cambio de rumbo en busca de recuperar protagonismo en la Liga MX y en el plano internacional.

