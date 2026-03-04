LaLiga contempla una jornada temática retro en la que los equipos lucirán camisetas históricas

El fútbol español podría vivir una experiencia diferente en la temporada 2025-26 si se confirma uno de los rumores más comentados en las últimas horas. Según diversas fuentes especializadas en información deportiva, LaLiga estaría planificando una jornada con temática retro que se celebraría en el mes de marzo, en la que todos los clubes profesionales lucirían camisetas históricas inspiradas en diseños del siglo XX.

La idea, que todavía no ha sido confirmada oficialmente por la propia competición ni por las entidades involucradas, surge de una publicación de Tribuna Deportiva, un medio cercano al Valencia CF, que aseguró que LaLiga busca con esta acción rendir homenaje a sus raíces históricas y ofrecer a los aficionados una jornada que evoque épocas pasadas del fútbol español.

¿En qué consistiría la jornada retro?

Según los informes, la jornada no se limitaría únicamente a la indumentaria. La propuesta incluiría una ambientación completa con elementos clásicos, tales como balones de épocas pasadas, gráficos televisivos tradicionales, marcadores antiguos y un estilo de transmisión que rememore las décadas de los años 70, 80 y 90. El objetivo sería transportar a los espectadores —tanto en los estadios como frente a sus pantallas— a una experiencia similar a la que vivían los aficionados en las décadas anteriores al fútbol moderno.

Además, se menciona que todos los clubes profesionales de Primera y Segunda División, es decir, los 42 equipos que participan en LaLiga EA Sports, estarían involucrados en esta iniciativa. Incluso, se apunta a que la presentación conjunta de las camisetas especiales podría realizarse el 19 de marzo, fecha en la que muchas entidades aprovecharían la ocasión para dar a conocer diseños nostálgicos y cargados de historia.

Logística y desafíos de la iniciativa

Pese a la atractiva propuesta, expertos señalan que existen varios desafíos logísticos y comerciales para llevarla a cabo. El medio Footy Headlines, citado por varios portales deportivos, ha expresado cierto escepticismo acerca de la viabilidad de que todos los equipos usen camisetas retro en una misma jornada, ya que implicaría que distintas marcas proveedoras y patrocinadores acordaran la producción y uso de estas camisetas especiales, algo que no siempre es sencillo dada la diversidad contractual entre clubes.

Aun así, el simple rumor ha generado expectativa entre aficionados y analistas. La posibilidad de ver a equipos como el Sevilla, el Valencia o el Real Betis con uniformes clásicos —inspirados en épocas doradas de cada club— ha encendido la imaginación de muchos seguidores y coleccionistas de camisetas históricas.

¿Una estrategia de marketing o un homenaje real al pasado?

Más allá del componente nostálgico, algunos analistas consideran que esta iniciativa podría ser una estrategia para impulsar el valor comercial y la visibilidad internacional de LaLiga, especialmente en un contexto donde las ligas europeas compiten no solo dentro del terreno de juego, sino también en la venta de productos oficiales y en la atracción de audiencias globales.

Por ahora, LaLiga no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, si la jornada retro finalmente se confirma, podría convertirse en uno de los eventos más singulares de la temporada, uniendo historia y espectáculo en una sola fecha para celebrar el legado del fútbol español.