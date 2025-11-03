Real Madrid presenta su nueva camiseta retro 2025/26: estilo y lifestyle para aficionados

En el corazón de Madrid, donde la historia del fútbol se entreteje con la pasión eterna del madridismo, el Real Madrid no solo defiende títulos en el césped, sino que también conquista las calles con colecciones que honran su legado. El club blanco ha presentado una joya nostálgica: la nueva camiseta estilo retro de la colección LFSTLR, una creación exclusiva de Adidas Originals que fusiona el espíritu terrenal de los años 80 con el glamour contemporáneo del Santiago Bernabéu.

Creación exclusiva de Adidas Originals Ampliar

Para el conjunto merengue significa una prenda que no es solo ropa, sino un portal al alma del club. Esta camiseta, inspirada en la tercera equipación del Real Madrid para la temporada 2025/26, adopta un tono carbón oscuro y misterioso, evocando las noches épicas bajo las luces del estadio. El diseño destaca por su simplicidad audaz: el icónico trébol de Adidas Originals se entrelaza con el escudo del Real Madrid en un abrazo sutil, mientras que las mangas cortas y el corte holgado la convierten en la aliada perfecta para el día a día.

Esta nueva camiseta retro es retro, pero con un twist lifestyle que la hace ideal para el aficionado que vive el madridismo en todo su esplendor. La colección LFSTLR, un acrónimo que susurra “Lifestyle” con un guiño irreverente que no es un mero capricho estético. El Real Madrid, fiel a su esencia innovadora, se une a la élite de clubes como Bayern Munich, Manchester United y Juventus en esta reinterpretación urbana de sus kits.

Mbappé, Bellingham y Vinicius Ampliar

Camiseta descartada para juegos oficialesEsta nueva indumentaria del Real Madrid, no la portará el equipo dentro de la cancha, ya que la nueva inspiración del conjunto merengue fue diseñada para su fiel afición y la podrán encontrar disponible en tiendas oficiales en línea con un costo de 2 mil 799 pesos mexicanos.