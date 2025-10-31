Kylian Mbappé gana su primera Bota de Oro con el Real Madrid tras una temporada histórica / FOTO: @KMbappe

Mbappé recibió este viernes su primera Bota de Oro. El crack francés fue galardonado con la Bota de Oro 2024/25 tras firmar 31 goles en su primera temporada como jugador del Real Madrid. Este premio se le da al máximo goleador de la temporada en Europa.

Mbappé recibe su primera Bota de Oro. Ampliar

Kylian Mbappé se convirtió en el tercer futbolista en la historia del Real Madrid en ganar este premio, después de Hugo Sánchez en la temporada 1989/90 y de Cristiano Ronaldo, quien lo consiguió en tres ocasiones: 2010/11, 2013/14 y 2014/15.

Diez años después de Cristiano Ronaldo, el francés recibió su reconocimiento en el Santiago Bernabéu durante una ceremonia que contó con más de 200 invitados, toda la plantilla blanca y un Florentino Pérez que no ocultó su orgullo por el número 10. Durante la entrevista, Mbappé se mostró muy agradecido.

Mbappé se mostró muy agradecido / FOTO: @KMbappe Ampliar

En la actual temporada, Mbappé suma 13 partidos en los que ha anotado 16 goles, ha dado dos asistencias y ha disputado 1,141 minutos. El próximo juego del Real Madrid será este sábado ante el Valencia, donde “Kiki” buscará seguir marcando goles para acercarse a una segunda Bota de Oro.