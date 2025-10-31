;

  • 01 NOV 2025, Actualizado 01:45

Kylian Mbappé gana su primera Bota de Oro con el Real Madrid tras una temporada histórica

Kylian Mbappé fue premiado con su primera Bota de Oro 2024/25 tras anotar 31 goles en su debut con el Real Madrid, convirtiéndose en el tercer jugador merengue en lograrlo después de Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé gana su primera Bota de Oro con el Real Madrid tras una temporada histórica / FOTO: @KMbappe

Kylian Mbappé gana su primera Bota de Oro con el Real Madrid tras una temporada histórica / FOTO: @KMbappe

Bruno Ortega

Mbappé recibió este viernes su primera Bota de Oro. El crack francés fue galardonado con la Bota de Oro 2024/25 tras firmar 31 goles en su primera temporada como jugador del Real Madrid. Este premio se le da al máximo goleador de la temporada en Europa.

Mbappé recibe su primera Bota de Oro.

Kylian Mbappé se convirtió en el tercer futbolista en la historia del Real Madrid en ganar este premio, después de Hugo Sánchez en la temporada 1989/90 y de Cristiano Ronaldo, quien lo consiguió en tres ocasiones: 2010/11, 2013/14 y 2014/15.

Diez años después de Cristiano Ronaldo, el francés recibió su reconocimiento en el Santiago Bernabéu durante una ceremonia que contó con más de 200 invitados, toda la plantilla blanca y un Florentino Pérez que no ocultó su orgullo por el número 10. Durante la entrevista, Mbappé se mostró muy agradecido.

Mbappé se mostró muy agradecido / FOTO: @KMbappe

En la actual temporada, Mbappé suma 13 partidos en los que ha anotado 16 goles, ha dado dos asistencias y ha disputado 1,141 minutos. El próximo juego del Real Madrid será este sábado ante el Valencia, donde “Kiki” buscará seguir marcando goles para acercarse a una segunda Bota de Oro.

El siguiente artículo se está cargando

W Deportes
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad