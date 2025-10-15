Barcelona y Ed Sheeran: la camiseta del Clásico Español que une fútbol y música.

En un movimiento que fusiona la pasión culé con el ritmo global de la música, el Barcelona ha desvelado la equipación especial que lucirá en el próximo Clásico Español contra el Real Madrid, programado para el próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. Y el protagonista no es un crack del balón, sino el británico Ed Sheeran, cuyo logo del álbum Play adorna el frontal de la camiseta, reemplazando temporalmente el emblema de Spotify.

Esta iniciativa, la séptima en la exitosa colaboración entre el Barcelona y Spotify, convierte al artista de 34 años en el primer solista pop masculino en “fichar” por el Barça. Ed Sheeran, con más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify y 14 temas en el exclusivo Billions Club, se suma a una lista estelar de invitados previos: Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott.

La camiseta del Barcelona, diseñada por Nike, mantiene el clásico azulgrana pero incorpora el icono de Play, inspirado en su gira Mathematics, como un guiño a la creatividad y el legado del Barcelona. No será solo para el duelo estelar masculino: el equipo femenino del Barça la estrenará una semana antes, el 19 de octubre, ante el Granada en la Liga Femenina.

El lanzamiento no se queda en la pista, ya que a partir de este 15 de octubre, los aficionados podrán adquirir la nueva camiseta del Barcelona en las Barça Stores físicas en España, la web oficial del club y la tienda Nike del Passeig de Gràcia, donde se pondrá a la venta una colección cápsula exclusiva. 1,899 unidades en calidad match, inspiradas en el año de fundación del club (1899), por unos 150 euros.

Novedades de la nueva camiseta del Barcelona:

• 22 equipaciones firmadas por los titulares del Clásico y el partido femenino, para los más exclusivos.

Novedad estelar:

11 camisetas firmadas por Ed Sheeran , que ya generan revuelo entre fans del fútbol y la música .

, que ya generan revuelo entre fans del y la . • Línea lifestyle con camisetas retro (homenaje a la temporada 2004/05, época en que Sheeran grababa sus primeros hits), sudaderas y bufandas, todo bajo el imaginario visual de Play.