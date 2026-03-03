Rodrygo se despide del Mundial 2026 tras grave lesión de ligamentos

En un duro golpe para el fútbol brasileño y para los planes de la selección de Brasil de cara a la Copa del Mundo 2026, el delantero Rodrygo confirmó lo que nadie quería escuchar: su participación en el torneo será imposible tras sufrir una grave lesión en la rodilla.

Rodrygo

La estrella del Real Madrid sufrió este lunes una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha durante el partido de liga ante el Getafe CF. La lesión, que se produjo en el minuto 66 del encuentro, obligó a acelerar las pruebas médicas, que terminaron por confirmar el peor escenario posible.

Rodrygo, que ingresó como suplente con la intención de aportar al ataque, sintió inmediatamente dolor tras una disputa por un balón en la banda y, aunque continuó unos minutos más, hoy su club oficializó que el delantero estará fuera de los terrenos de juego el resto de la temporada y del próximo Mundial, que comenzará el 11 de junio.

Para Brasil, la ausencia de Rodrygo representa mucho más que una baja sensible: es perder a uno de sus atacantes más desequilibrantes, capaz de jugar por ambas bandas y con experiencia en partidos de alta exigencia internacional. En plena etapa de planificación y consolidación del proyecto deportivo, la Canarinha deberá reconfigurar su frente ofensivo sin una de sus piezas más importantes.

SE PIERDE EL MUNDIAL 🚨🚨🚨



Rodrygo sufrió rotura de ligamento cruzado. El jugador del Real Madrid estará de seis a siete meses fuera de las canchas, por lo que se despide de la temporada y de la Copa del Mundo. 🥺 pic.twitter.com/UcmloEoDTF — W Deportes (@deportesWRADIO) March 3, 2026

El impacto de la lesión se siente también en el club merengue, que ve cómo una de sus piezas ofensivas más importantes se suma a una lista creciente de ausentes por lesión. La recuperación de Rodrygo demandará varios meses de rehabilitación, lo que prácticamente cierra cualquier posibilidad de recuperación a tiempo para la cita mundialista y deja un vacío tanto en la plantilla del Real Madrid como en la escuadra brasileña.