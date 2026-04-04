Atlético de Madrid vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 30 de LaLiga

Después de la Fecha FIFA, las competencias nacionales regresan, en España, La Liga nos brindará un partido que promete demasiado. El sábado a la 1 de la tarde Barcelona visitará al Atlético de Madrid en un duelo entre primero y cuarto de la competencia.

Giuliano Simeone y Raphinha / Alex Caparros Ampliar

Este choque ha sacado lo mejor y lo peor de ambos equipos últimamente, el 2 de diciembre se enfrentaron por la liga, quedando 3-1 favor los blaugranas. En la Copa del Rey se vieron las caras en semifinales, en esa ocasión los colchoneros avanzaron a la final por un marcador de 4-3. Además cabe resaltar que estos conjuntos serán rivales en los próximos días por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

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Barcelona necesita la victoria para seguir en lo alto de la tabla, tiene al Real Madrid por detrás con cuatro puntos de ventaja, sin embargo tendrá la baja de Raphinha, el jugador brasileño sufrió una lesión muscular con su selección lo que lo mantendrá al margen por un mes. Raphinha es una jugador fundamental para el sistema de Hansi Flick, veremos como suplen la baja de uno de los capitanes del cuadro catalán.

Por su parte, Atlético marcha en la cuarta posición su pelea directa es con el Villarreal por la tercera plaza, solo un punto los separa, por lo que si los comandados por “El Cholo” Simeone quieren escalar a esa posición deben de sumar de tres.

Lamine Yamal y Ademola Lookman / Quality Sport Images Ampliar

Muchas cuentas quedaron pendientes entre rojiblancos y blaugranas. Este sábado tendremos un nuevo duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona, que podrás disfrutar a través de nuestra señal.

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER