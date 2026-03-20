¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026?

La lesión sufrida por Cristiano Ronaldo en las semanas anteriores, que lo dejará fuera del amistoso ante México y Estados Unidos, ha levantado una serie de dudas de si el astro portugués podría quedarse fuera del Mundial 2026, de lo cual habló este viernes el seleccionador de Portugal.

Roberto Martínez, / Harry Murphy - UEFA Ampliar

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¿Cristiano fuera del Mundial 2026?

En una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol en Oeiras, ubicada en el área metropolitana de Lisboa, el Director Técnico de la selección de fútbol de Portugal, Roberto Martínez, habló acerca de la convocatoria de Cristiano Ronaldo para la Copa del Mundo 2026. El español afirmó que no está en riesgo la participación de CR7 para el mundial y asegura que su lesión no es de gravedad.

No está en riesgo. Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver necesitará una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo — Roberto Martínez

Cristiano Ronaldo / Carlos Rodrigues Ampliar

No obstante, el objetivo prioritario de Martínez es garantizar la plena recuperación de Cristiano Ronaldo. Tras la lesión sufrida el pasado 28 de febrero cuando disputaba el campeonato de la Primera División de Arabia Saudita en donde juega para el Al Nassr. El portugués ha dedicado las últimas dos semanas en Madrid a un intenso proceso de rehabilitación física.

En otros temas, el técnico dio a conocer que la selección tiene un plan de entrenamiento para poderse adaptar a la altura de la CDMX y el cambio de horario.

Hay partido en el Azteca, no hay duda, y estamos preparando el partido con tres días de entrenamiento al nivel del mar. La idea es entrenar al equipo para adaptarse con el cambio horario al nivel del mar y llegar a jugar en altura el día del partido. Es un aspecto científico — Roberto Martínez

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Otro punto importante fue la ausencia en la convocatoria de Paulinho, delantero de Toluca que ha sido campeón de goleo en el Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025. Respecto a esta decisión, Martínez señaló que se debe a sus características como atacante, mencionando que tiene un estilo similar a Gonçalo Ramos y Cristiano, y que necesitan priorizar otras fortalezas.

Igualmente fue cuestionado acerca de la situación de seguridad en México, a lo que respondió que deben enfocarse en cosas que se puedan controlar y su objetivo es estar centrado en el fútbol.