Marcelo Flores es convocado por Canadá por primera vez de cara al Mundial 2026

La Selección de Canadá dio a conocer su convocatoria para la fecha FIFA de marzo y la gran sorpresa fue la inclusión del volante ofensivo de Tigres, Marcelo Flores. El jugador, quien recientemente hizo el One Time Switch, podría debutar con el combinado canadiense a tan solo tres meses del arranque de la Copa del Mundo en el verano.

Marcelo Flores / Jam Media Ampliar

El atacante de los Tigres decidió hacer el cambio de federación ante la FIFA, ya que nunca fue realmente considerado en la selección mexicana. De hecho, tomando en cuenta sub 16, sub 20, sub 23 y selección mayor, Marcelo únicamente jugó 26 partidos con el Tricolor en un periodo de 4 años, lo que lo orilló a decantarse por jugar con el cuadro de la hoja de maple.

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Su debut con Canadá se podría dar en esta fecha FIFA de marzo cuando los dirigidos por Jesse Marsch se midan a Islandia y Túnez los días 28 y 31 respectivamente. Sin embargo, Flores tendrá que competir con dos jugadores por la posición de extremo por izquierda. El primero de ellos es Tajon Buchanan del Villarreal y el segundo es Ali Ahmed del Norwich City de la EFL Championship de Inglaterra.

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Sat 28 March | 🇨🇦 v. 🇮🇸

Tues 31 March | 🇨🇦 v. 🇹🇳

BMO Field, Toronto



TICKETS 🎫: https://t.co/UrkmcJhFex pic.twitter.com/bZWbpToXyv — CANMNT (@CANMNT_Official) March 19, 2026

En cuanto a su nivel futbolístico, Marcelo Flores ha jugado 7 de 11 partidos en lo que va de la temporada con los Tigres, pero la mayoría de ellos entrando de cambio. En estos encuentros ha marcado 2 goles y no ha colaborado con ninguna asistencia. Ahora, a falta de 3 meses para el debut de Canadá en la Copa del Mundo, el futbolista del cuadro felino buscará ganarse un lugar en la convocatoria final para cumplir su sueño mundialista.