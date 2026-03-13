¡Dura baja para el Mundial! Marcel Ruiz queda fuera de la Selección Mexicana
La Selección Mexicana pierde a una pieza clave. Tras confirmarse la grave lesión de Marcel Ruiz, Javier Aguirre ya analiza opciones para el Mundial 2026.
Se confirmó lo que muchos temían y es que se anunció una baja más que sufrirá la Selección Nacional de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El jugador de Toluca, Marcel Ruiz se suma a la lista negra de jugadores que se quedarán fuera de la justa mundialista por lesiones.
¿Qué le pasó a Marcel Ruiz?
A través de un comunicado, Toluca compartió que Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha, por lo que es casi un hecho que no estará presente en la justa mundialista con el equipo dirigido por Javier Aguirre.
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Todo esto sucedió en el partido de la Concacaf Champions Cup, donde el futbolista ‘Choricero’ salió de cambio al minuto 42’ luego de que presentara molestias en la rodilla. Con esto, la Selección Mexicana tendrá que buscar un sustituto de Marcel Ruiz a 90 días del Mundial. De esta manera, ya son 2 futbolistas importantes para Javier Aguirre que se bajan de la Copa del Mundo en la misma semana.
¿Quién podría tomar el lugar de Marcel Ruiz?
A pesar de esta mala noticia, se abre una puerta para que el recién naturalizado, Álvaro Fidalgo, pueda tener una oportunidad de ser titular en el Mundial que se inaugurará el 11 de junio en el partido entre México vs Sudáfrica. Además, Javier Aguirre ha seguido muy de cerca al futbolista del Betis.