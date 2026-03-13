Paulinho fue incluido en la prelista de Portugal para enfrentar a México

A pocos meses del arranque de la Copa del Mundo, la selección de Portugal sigue buscando al centro delantero suplente de Cristiano Ronaldo. Uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza es el de Paulinho, delantero de los Diablos Rojos de Toluca.

Paulinho y Homer Martínez / Jam Media Ampliar

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El atacante tricampeón de goleo en la Liga MX fue incluido en la pre lista de Roberto Martínez para ser parte de la convocatoria que enfrentará a México y Estados Unidos a finales de marzo. Esto, automáticamente, le abre la puerta para pelear por un lugar en el listado definitivo de la selección portuguesa de cara a la justa mundialista. Sin embargo, el delantero de 33 años competirá con otros futbolistas importantes por un lugar dentro de la lista final de 26 nombres.

La principal competencia y quien ha sido más constante en las convocatorias es Gonçalo Ramos. El centro delantero del Paris Saint Germain jugó 6 partidos en las eliminatorias mundialistas en los que marcó un gol y asistió en otra anotación. Con 24 años, Ramos se ha consolidado en el proceso rumbo al Mundial del 2026 como el suplente de CR7. Sin embargo, vale la pena mencionar que a nivel de clubes no ha gozado de muchos minutos en la temporada. Con el cuadro parisino ha disputo 36 encuentros en lo que va de la campaña para sumar un total de 1359 minutos, lo que equivale a 38 minutos en promedio por cotejo. Esto quiere decir que no es titular indiscutible con Luis Enrique, caso contrario a Paulinho, quien es el delantero estelar de Toluca con el Turco Mohamed semana a semana.

Gonçalo Ramos / Franco Arland Ampliar

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Otro futbolista que podría competir por un lugar con Paulinho es Joao Felix. Si bien suele jugar pegado a la banda, el atacante ex del Atlético de Madrid puede desempeñarse como centro delantero, mismos casos de Pedro Neto y Raphael Leao, futbolistas del Chelsea y AC Milán respectivamente.

Estos son los cuatro jugadores con los que Paulinho competirá por un lugar en la convocatoria definitiva de la selección de Portugal para la Copa del Mundo y, a tan solo 3 meses del arranque del torneo, el delantero de Toluca podría llenarle el ojo a Roberto Martínez a finales de marzo cuando sume sus primeros minutos desde 2020 con el combinado lusitano.