Manchester City acecha al Arsenal: Haaland y Cherki aprietan la pelea por la Premier League

Uno de los duelos más importantes de la Premier League se dio este fin de semana, dando la victoria al equipo del Manchester City sobre el Arsenal, lo cual ha dado un movimiento interesante en la parte alta de la competencia.

Manchester City vs Arsenal / Michael Regan Ampliar

El triunfo de los citizens se dio gracias a un gol de Cherki y otro de Erling Haaland, que colaboraron para poner el 2-1 sobre los Gunners que, a pesar de igualar el marcador por vía de Kai Havertz, no fue suficiente.

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Por ahora el equipo del Arsenal se encuentra en la primera posición de la competición, con 21 victorias, siete empates y cinco derrotas, con 70 puntos. Pero con el triunfo del City ha dejado una distancia de tres unidades y aun así, todo se puede definir para los ciudadanos, ya que 20 triunfos, siete igualadas y cinco descalabros, lo ponen en el escenario ideal.

Manchester City tiene un partido pendiente y al ganarlo se quedan con la cima de la competencia y probablemente con el campeonato. El compromiso pendiente del City será contra el Crystal Palace se dará hasta el 22 de mayo y en el Etihad Stadium.

Manchester City / Carl Recine Ampliar

Arsenal cuenta con 63 goles a favor y 26 en contra, le dan una diferencia de 37, el City tiene 65 goles a favor y 29 en contra, pero su diferencia es mejor que los de Mikel Arteta con 36.