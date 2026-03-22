Manchester City se consagra campeón de la Carabao Cup

Manchester City es campeón de la Carabao Cup después de ganarle 2-0 al Arsenal. Después de que los dirigidos por Pep Guardiola llegaron después de perder en la UEFA Champions League y que quedaron eliminados frente al Real Madrid, por global de 5-1.

Arsenal vs Manchester City / Julian Finney Ampliar

Tenían la misión de complicarle las cosas a los Gunners y de esta manera lo mejor era quitarles el primer título de la temporada en la final de la Carabao Cup.

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Al final, con dos tantos de Nico O’Reilly, se consagraron campeones; el primer gol cayó al 60′ con un remate de cabeza a pase de Rayan Cherki y el segundo al 64′, fue un remate dentro del área al costado de la derecha con pase de Matheus Nunes.

Con este título obtenido, Guardiola ya cuenta con 19 campeonatos que se dividen de la siguiente manera:

1 UEFA Champions League

6 Premier League

1 Supercopa de Europa

1 Mundial de Clubes

2 FA Cup

5 Carabao Cup

3 Supercopa de Inglaterra

Por ahora, en la tabla general de la Premier League se encuentran en la segunda posición por debajo del Arsenal, pero con un compromiso pendiente; los Gunners tienen 71 puntos mientras que los Ciudadanos 61 y solo quedan siete juegos por disputar.