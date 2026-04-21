Real Madrid vs Alavés: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 33 de LaLiga de España

El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga.

El conjunto merengue llega a este compromiso tras una dolorosa eliminación en la UEFA Champions League, donde cayó en los cuartos de final con un marcador global de 6-4. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa atraviesan un momento complicado, con tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro encuentros. Además, se encuentran a nueve puntos del Barcelona en la clasificación, por lo que están obligados a seguir compitiendo por el título mientras existan posibilidades, ya que de lo contrario podrían cerrar la temporada sin conquistar trofeos.

Por su parte, el Alavés arriba a este encuentro con una racha positiva de cuatro partidos sin conocer la derrota, resultados que le han permitido salir de la zona de descenso. Actualmente, el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores continúa en la lucha por la permanencia, pero de momento se mantiene fuera de los puestos rojos. Su objetivo será aprovechar el mal momento de su rival para sumar puntos valiosos.

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En los enfrentamientos recientes, el Real Madrid ha impuesto una clara superioridad, al ganar sus últimos cinco duelos ante el Alavés. El conjunto blanco buscará hacer valer esta tendencia y quedarse con los tres puntos para salir del bache, mientras que los visitantes intentarán romper la estadística y dar la sorpresa en el Bernabéu.

REAL MADRID VS ALAVÉS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER