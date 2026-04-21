Atlético de Madrid vs Elche: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 33 de LaLiga de España

Jornada 33 en LaLiga de España y en W Deportes te llevamos el duelo entre Elche y Atlético de Madrid desde el Estadio Manuel Martínez Valero.

Nuestros convocados para Elche. pic.twitter.com/U9RV8cI0Vp — Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2026

Por un lado, el conjunto de Elche está peleando por la salvación en la primera división. Ahora mismo, ocupan la antepenúltima posición de la tabla con 32 puntos y necesitan ganar si quieren salir del fondo. Sin embargo, enfrente tendrán a un poderoso cuadro colchonero que buscará afianzarse en la parte alta de la clasificación.

Los dirigidos por el Cholo Simeone vienen de perder la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, por lo que tienen en mente regresar a la senda del triunfo para cerrar de la mejor manera posible la temporada y, sobre todo, para llegar con ritmo al duelo de semifinales en la UEFA Champions League.

Vale la pena mencionar que los colchoneros suman 3 partidos consecutivos sin ganar en la liga local, ya que el último triunfo que consiguieron fue 14 de marzo.

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Quédate a vivir la pasión de LaLiga de España. Desde el Estadio Manuel Martínez Valero, Elche contra Atlético de Madrid, en vivo a través de W Deportes.

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