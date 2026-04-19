Mateo Chávez y AZ Alkmaar se coronan campeones de la Copa de los Países Bajos / Alex Bierens de Haan

El mexicano Mateo Chávez y el AZ Alkmaar se proclamaron campeones de la KNVB Beker tras una final que resultó menos exigente de lo esperado.

AZ Alkmaar / Alex Bierens de Haan Ampliar

Este encuentro definió la Copa de los Países Bajos, donde el AZ se enfrentó al Nijmegen. El conjunto de Alkmaar fue ampliamente superior durante todo el partido. En la primera mitad tomó ventaja de 1-0, resultado que aún dejaba una ligera esperanza para su rival. Sin embargo, en el segundo tiempo el equipo del mexicano no tuvo contemplaciones y anotó el 2-0 y el 3-0 en menos de seis minutos.

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El Nijmegen logró descontar al minuto 78, pero al volcarse al ataque dejó espacios en defensa que el AZ aprovechó en los minutos finales. Ya en el tiempo agregado, el conjunto campeón marcó dos goles más para sellar una contundente victoria de 5-1, conquistando así su quinta copa nacional y alcanzando ocho títulos oficiales en su historia.

NEC Nijmegen / Alex Bierens de Haan Ampliar

Mateo Chávez no tuvo participación en el encuentro y permaneció en el banquillo durante todo el partido. Aun así, en su primera temporada en Europa logró levantar el primer título de su carrera y también su primer trofeo en el fútbol europeo. Tras recuperarse de una lesión, el futbolista mexicano ha sumado algunos minutos, aunque todavía no ha logrado consolidarse plenamente ni convencer del todo al cuerpo técnico.