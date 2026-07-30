Efraín Juárez logró avanzar a la tercera fase de clasificación de la UEFA Conference League

Efraín Juárez y el Győri ETO avanzaron a la Tercera Ronda de clasificación de la UEFA Conference League 2026/27 tras eliminar al FC Atert Bissen de Luxemburgo con un global de 7-3.

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En el partido de ida, el Győri ETO triunfó 6-2 Atert Bissen, con goles del equipo húngaro: Claudiu Bumba 12’, Milán Vitális 24’, Nfansu Njie doblete: 44’ y 47’, Viktor Đukanović 83’ y Kevin Bánáti 90’+1’.

Para el partido de vuelta, 30 de julio de 2026, en el ETO Park de Győr de Hungría, el partido concluyó 1-1.

Roman Ferber adelantó a los visitantes al minuto 28.

adelantó a los visitantes al minuto 28. En el minuto 31, Toufik Zeghdane fue expulsado, dejando al Atert Bissen con un hombre menos durante gran parte del encuentro.

fue expulsado, dejando al con un hombre menos durante gran parte del encuentro. Viktor Đukanović falló un penal al minuto 50.

falló un penal al minuto 50. Miljan Krpić empató de penal al minuto 76.

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El resultado fue suficiente para sellar la clasificación sin complicaciones, pese a que el equipo local no logró una victoria clara incluso con superioridad numérica. Algunos aficionados locales silbaron al final del partido.

Contexto y próximo rival del Győri ETO, vigente campeón de la liga húngara llegó a esta instancia tras quedar eliminado de la fase previa de la UEFA Champions League ante el Víkingur Reykjavík de Islandia.

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En la Tercera Ronda se medirán al Riga FC de Letonia, que eliminó al Vardar de Macedonia del Norte con un global de 8-4.

Ida: 6 de agosto (en Letonia).

Vuelta: 13 de agosto (en Hungría).

El ganador avanzará a los Play-offs, previstos para el 20 y 27 de agosto, última ronda antes de la Fase de Liga que arranca el 15 de octubre; el sorteo de los 36 equipos clasificados está programado para el 28 de agosto.

Este avance consolida el proyecto de Efraín Juárez en su primera experiencia como entrenador en el fútbol europeo al frente del club húngaro.