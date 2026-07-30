Selección Mexicana: así comenzará la era de Rafa Márquez; calendario y rivales confirmados

Rafa Márquez comienza su era con la Selección Mexicana / MB Media

La Selección Mexicana ya tiene definidos los primeros compromisos de Rafael Márquez como director técnico. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó los amistosos frente a Colombia, Perú y Chile para las fechas FIFA de septiembre y octubre, mientras que aún falta hacerse oficial un duelo ante Estados Unidos.

Rafael Márquez / Alex Grimm - FIFA Ampliar

¿Cuáles serán los primeros partidos de Rafael Márquez con México?

La etapa de Rafael Márquez al frente del Tricolor comenzará con una serie de partidos amistosos que servirán como la primera prueba de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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Hasta el momento, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó tres encuentros internacionales:

26 de septiembre: México vs Colombia, en Baltimore, Estados Unidos.

México vs Colombia, en Baltimore, Estados Unidos. 29 de septiembre: México vs Perú, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

México vs Perú, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fecha FIFA de octubre: México vs Chile, en Los Ángeles, California.

Además, está previsto un cuarto compromiso frente a Estados Unidos, programado para el 3 de octubre en Arizona, aunque este partido todavía no ha sido anunciado oficialmente debido a que depende del acuerdo entre ambas federaciones.

La elección de estos rivales responde a la disponibilidad del calendario internacional, ya que muchas selecciones europeas y de otras confederaciones estarán disputando competencias oficiales.

¿Por qué México enfrentará a selecciones de CONMEBOL?

Los primeros rivales de Rafael Márquez provienen principalmente de la CONMEBOL, una decisión que busca ofrecer un nivel competitivo importante en el inicio del nuevo proceso.

Colombia, Perú y Chile representan selecciones con estilos distintos, lo que permitirá al nuevo cuerpo técnico evaluar variantes tácticas, observar jugadores y comenzar a construir una identidad de juego antes de las competencias oficiales.

El posible enfrentamiento contra Estados Unidos también será una prueba de alto nivel, considerando la histórica rivalidad entre ambas selecciones y la cercanía del Mundial de 2026, que ambos países organizarán junto con Canadá.

Rivales de la Selección Mexicana Ampliar

¿Qué buscará Rafa Márquez en estos amistosos?

Más allá de los resultados, estos encuentros serán fundamentales para que Rafael Márquez conozca a profundidad al plantel y empiece a definir la base de futbolistas que lo acompañará durante el ciclo mundialista.

El estratega regresará a México el 1 de agosto, una vez concluidas sus vacaciones, para comenzar el seguimiento de los jugadores de la Liga MX y de los mexicanos que militan en Europa.

La intención será observar el mejor momento futbolístico de cada elemento antes de presentar su primera convocatoria oficial.

¿Quiénes integrarán el cuerpo técnico de Rafael Márquez?

Rafael Márquez no llegará solo a la Selección Mexicana. El nuevo entrenador estará acompañado por un grupo de colaboradores con experiencia internacional.

Entre los nombres que ya se conocen destacan: Pol Lorente, quien trabajó anteriormente como auxiliar de Javier Aguirre. Juan Manuel Lillo, reconocido entrenador español que también formó parte del cuerpo técnico de Josep Guardiola.

La incorporación de ambos busca aportar experiencia táctica y fortalecer el desarrollo del proyecto que iniciará rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Javier Aguirre y Rafa Márquez / Jam Media Ampliar

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Los amistosos de septiembre y octubre marcarán el arranque oficial de una nueva etapa para el Tricolor. Después de estos compromisos, el principal objetivo será preparar al equipo para disputar la Nations League de la Concacaf, programada para noviembre, torneo en el que México buscará volver a competir en territorio nacional.

Con Rafael Márquez al mando comienza un nuevo ciclo que será observado de cerca por la afición mexicana. Las primeras convocatorias, el estilo de juego y las decisiones del nuevo entrenador serán determinantes para conocer el rumbo que tomará la Selección Mexicana en su camino hacia el Mundial de 2030.

Próximos pasos para México

La Selección Mexicana abrirá la era de Rafael Márquez el 26 de septiembre frente a Colombia en Baltimore. Después enfrentará a Perú el 29 de septiembre, en Nueva Jersey y cerrará la fecha FIFA con un partido ante Chile, además del posible amistoso contra Estados Unidos que aún espera confirmación oficial. Estos partidos serán la base para conformar el plantel que disputará la Nations League de la Concacaf en noviembre, el primer torneo oficial del nuevo proceso mundialista.