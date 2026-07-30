Liga Expansión MX: Los daños del no poder ascender a primera división

Los equipos de la Liga de Expansión están disminuyendo su valor por no poder ascender

Ya han pasado varios años desde que el fútbol mexicano no tiene ascenso ni descenso, cosa que fue desfavorable para la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol.

Algunos clubes han perdido más de 2 millones de euros en su valor de mercado / Redacción Mediotiempo Ampliar

Al querer igualar a la MLS y su formato, vieron con buenos ojos eliminar el ascenso y descenso, pero con la promesa de que en unos años, los equipos de segunda división podrían volver a subir a primera.

¿Cuándo se eliminó el ascenso/descenso?

En 2020, el entonces presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, uso como pretexto que los equipos de la Liga de Expansión atravesaban por problemas financieros y a cambio de eliminar por algunos años el ascenso, les darían 20 millones de pesos para ayudarlos.

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Liga de Expansión contra Liga MX

Al ver la negativa de la FMF y de la Liga MX, algunos clubes decidieron recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para ver la posibilidad de volver a competir en la cancha por un lugar en primera división.

Pero los terminó perjudicando, ya que favorecieron a los directivos de la Liga MX y además del quitaron el apoyo económico, por lo que ahora se encuentran estancados en Liga de Expansión.

Aún no hay nada oficial sobre un posible regreso de poder ascender a primera división en la cancha Ampliar

Equipos que han disminuido su valor

Desde 2020 que se anuncio el cambio en el formato del fútbol mexicano, algunos clubes han perdido su valor de mercado después de seis años. A continuación la lista de algunos equipos que han disminuido su precio:

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