Copa Oro 2027 en México: la Final podría jugarse en el Estadio Azteca

México será sede de partidos de la Copa Oro 2027 como coanfitrión junto a Estados Unidos, luego de que la FMF llegó a un acuerdo con Concacaf. El Estadio Azteca ya está confirmado como una de las sedes y no se descarta que reciba la Final, aunque el calendario completo sigue en definición.

Copa Oro Netflix / Icon Sportswire Ampliar

¿Por qué México será sede de la Copa Oro 2027?

La Federación Mexicana de Futbol quiere capitalizar la infraestructura y la experiencia organizativa que dejó el Mundial 2026. Con estadios listos y logística probada, la FMF negoció con Concacaf para que el país reciba varios partidos del torneo regional el próximo verano.

Copa Oro / Icon Sportswire Ampliar

No es la primera vez que esto pasa. México fue coanfitrión de la Copa Oro en 1993 y en 2003 y en ambas ocasiones terminó levantando el trofeo. La de 2003 quedó en la memoria por el gol de oro de Daniel Osorno ante Brasil, justo en el Azteca. Desde entonces, el torneo no había vuelto a pisar suelo mexicano.

¿Qué reveló RÉCORD sobre el Estadio Azteca?

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León tras conversar con Mikel Arriola, presidente de la FMF y con Fran Iturbide, presidente de la Liga MX, el Coloso de Santa Úrsula ya forma parte del proyecto de sedes para 2027. La postura de la FMF, según esa charla, apunta a que el torneo no se limitará a Estados Unidos, sino que también tendrá partidos en territorio mexicano, con el Azteca como uno de los recintos ya contemplados. Lo que todavía no está cerrado es el resto de las sedes ni el calendario.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡Ya no más! Neymar anuncia que se retira de la Selección Brasileña

¿La Final se jugará en el Estadio Banorte?

Este es el punto que genera más debate entre la afición. El Estadio Banorte, la casa remodelada del América y una de las joyas que dejó el Mundial 2026, aparece como la otra gran candidata para albergar la Final. La FMF todavía evalúa si México recibirá sólo la Fase de Grupos o si también tendrá rondas de eliminación directa, incluyendo el partido más importante del torneo.

Copa Oro 2025 / John Dorton/ISI Photos/USSF Ampliar

El antecedente histórico juega a favor del Estadio Azteca: ahí se definieron las finales de 1993 (México 4-0 Estados Unidos) y 2003 (México 1-0 Brasil), las dos veces que el Tri fue local y campeón. Por peso simbólico y capacidad, el Azteca sigue siendo la carta más atractiva para cerrar el torneo, aunque la decisión final dependerá de la negociación entre la FMF y Concacaf.

¿Cuándo se jugaría la Copa Oro 2027 en México?

El torneo se disputará en el verano de 2027, siguiendo el formato tradicional de junio-julio que ha usado Concacaf en las últimas ediciones. Sería la tercera vez que México recibe partidos de esta competencia y la primera desde hace 24 años.

¿Qué significa esto para la Selección Mexicana?

Jugar en casa y potencialmente la final del torneo en el Azteca, le daría a México una ventaja anímica y logística enorme. Sería además uno de los primeros grandes retos de Rafael Márquez al frente del Tricolor. Además México llega como vigente campeón tras coronarse en la Copa Oro 2025 frente a Estados Unidos. Por lo que un bicampeonato en México sería un logro importante en su joven carrera como entrenador.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Erik Lira es pretendido por el AS Mónaco

Para la afición, la posibilidad de ver una Final en el Azteca representa la oportunidad de repetir la fórmula que nunca ha fallado: cada vez que México fue sede de la Copa Oro, terminó levantando el trofeo.

Fechas y sedes por confirmar

La FMF y Concacaf todavía deben cerrar el calendario oficial, el número exacto de partidos que se jugarán en México y si el Azteca albergará solo fase de grupos, semifinal o la Final. Se espera que en las próximas semanas lleguen anuncios formales sobre el resto de las sedes. Hasta entonces, todo lo relacionado con la Copa Oro 2027 en México sigue en calidad de proyecto avanzado, no de confirmación oficial total.