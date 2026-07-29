México vs Guatemala EN VIVO: previa, y dónde ver el campeonato Sub 20 de la Concacaf 2026

La Selección Mexicana Sub 20 enfrenta a Guatemala este jueves 30 de julio en el cierre de la fase de grupos del Premundial Sub 20 de la Concacaf 2026. El partido se jugará a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc, con el liderato del Grupo B en disputa.

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El Tricolor llega con paso perfecto tras vencer 3-0 a Antigua y Barbuda y 2-0 a Costa Rica, resultados que lo colocan como líder del Grupo B con seis puntos y sin recibir anotaciones.

El duelo frente a Guatemala representa la última prueba antes de los cuartos de final. A México le basta un empate para conservar el primer lugar del sector, mientras que una victoria le permitiría cerrar la primera fase con marca perfecta.

¿Qué necesita México para terminar como líder del Grupo B?

El conjunto dirigido por Álex Diego depende de sí mismo para finalizar en la cima del grupo. Con seis unidades, el Tricolor únicamente necesita empatar para asegurar el liderato.

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Además del puntaje perfecto, México presume una de las mejores defensas del torneo, ya que no ha recibido goles en sus dos primeros compromisos.

El técnico mexicano reconoció que espera un partido más exigente que los anteriores, aunque confía en que su equipo tenga mayor posesión del balón y genere más opciones ofensivas para imponer el estilo de juego que busca consolidar durante la competencia.

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Guatemala todavía sueña con dar la sorpresa

La selección guatemalteca mantiene posibilidades de quedarse con el primer lugar del grupo. Después de caer 1-0 frente a Costa Rica, reaccionó con una contundente victoria de 4-0 sobre Antigua y Barbuda para llegar a tres puntos.

Foto oficial Selección Mexicana Sub 20 Ampliar

Un triunfo sobre México igualaría a ambos equipos en unidades, por lo que la clasificación dependería de los criterios de desempate establecidos por la Concacaf.

Por esa razón, Guatemala saldrá obligada a buscar el resultado desde el inicio, mientras que México intentará aprovechar los espacios para mantener su invicto.

La confianza es alta en la Selección Mexicana Sub 20

Dentro del plantel mexicano existe optimismo de cara al cierre de la fase de grupos. El defensa Yohan Orozco aseguró que el equipo está preparado para enfrentar a un rival complicado y que los objetivos de esta generación son claros: clasificar al Mundial Sub 20 de 2027 y conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos.

México ha mostrado equilibrio durante el torneo, con una defensa sólida y un ataque efectivo que suma cinco goles en dos encuentros. Ese rendimiento convierte al Tricolor en uno de los favoritos para pelear por el campeonato del Premundial.

¿Qué sigue para México después de enfrentar a Guatemala?

El partido contra Guatemala definirá la posición final del Tricolor en el Grupo B y su rival para los cuartos de final del Premundial Sub 20 de la Concacaf 2026.

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Finalizar como líder podría ofrecer un camino más favorable en la fase eliminatoria. Además, ganar los cuartos de final significaría mucho más que avanzar de ronda: representaría asegurar el boleto al Mundial Sub 20 de 2027, el principal objetivo de esta generación mexicana.

México vs Guatemala DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: jueves 30 de julio

HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Cuauhtémoc

TV: ESPN, Disney+