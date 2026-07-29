Liga MX: ¡Fuera del top 20 mejores ligas del mundo!
El futbol mexicano no está entre las ligas más importantes del futbol mundial.
La Liga MX busca ser una de las mejores de todo el mundo, aunque faltan algunos escalones para estar en ese puesto. Opta actualizó la lista con las 50 mejores ligas en todo el mundo y la liga mexicana ocupa el puesto número 21.
Los primeros 21 lugares se encuentran de la siguiente forma:
1. Premier League
2. La Liga
3. Bundesliga
4. Serie A
5. Ligue 1
6. Serie A Brasil
7. Liga Profesional de Argentina
8. Bélgica Pro League
9. Primeira Liga
10. English Championship
11. Liga Polonia
12. Liga Dinamarca
13. Primera A Colombia
14. Liga de Japón
15. Liga Noruega
16. Liga Ecuador
17. Liga Suiza
18. Liga Croacia
19. MLS
20. Liga Paraguay
21. Liga MX
Sorprende la Liga MX cayera a esta posición, aunque hay algunos temas que afectan a nuestra liga como el no ascenso ni descenso.
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Sin embargo, no deja de sorprender que la MLS se encuentra arriba de la Liga mexicana, siendo que en torneos oficiales como la Champions Cup de la CONCACAF la Liga MX tiene un claro dominio.
También es importante resaltar que la segunda división de la liga de Inglaterra se encuentra dentro del Top 10 como las mejores ligas de todo el mundo.