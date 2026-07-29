Liga MX: ¡Fuera del top 20 mejores ligas del mundo!

La Liga MX busca ser una de las mejores de todo el mundo, aunque faltan algunos escalones para estar en ese puesto. Opta actualizó la lista con las 50 mejores ligas en todo el mundo y la liga mexicana ocupa el puesto número 21.

Liga MX / Leopoldo Smith Ampliar

Los primeros 21 lugares se encuentran de la siguiente forma:

1. Premier League

2. La Liga

3. Bundesliga

4. Serie A

5. Ligue 1

6. Serie A Brasil

7. Liga Profesional de Argentina

8. Bélgica Pro League

9. Primeira Liga

10. English Championship

11. Liga Polonia

12. Liga Dinamarca

13. Primera A Colombia

14. Liga de Japón

15. Liga Noruega

16. Liga Ecuador

17. Liga Suiza

18. Liga Croacia

19. MLS

20. Liga Paraguay

21. Liga MX

Sorprende la Liga MX cayera a esta posición, aunque hay algunos temas que afectan a nuestra liga como el no ascenso ni descenso.

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Sin embargo, no deja de sorprender que la MLS se encuentra arriba de la Liga mexicana, siendo que en torneos oficiales como la Champions Cup de la CONCACAF la Liga MX tiene un claro dominio.

También es importante resaltar que la segunda división de la liga de Inglaterra se encuentra dentro del Top 10 como las mejores ligas de todo el mundo.