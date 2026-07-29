¡Ya no más! Neymar anuncia que se retira de la Selección Brasileña

Tras el partido de los Playoffs por el pase a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, Neymar habló ante los medios en zona mixta, ahí dejó caer la bomba, que ya no disputará ningún partido con Brasil.

Reacción de Neymar tras la eliminación de Brasil / Kaz Photography Ampliar

“Mi momento en la selección brasileña... yo creo que ya pasó. Hice historia ahí, soy muy feliz. Viví muchas cosas ahí. Di mi sangre, mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más”, señalo el jugador en zona mixta.

Su último partido con su selección fue en los Octavos de Final contra Noruega, en donde los nórdicos se fueron arriba por dos goles con doblete de Erling Haaland.

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Aunque Neymar entró de cambio cuando el partido aún seguía sin anotaciones, no pudo hacer mucho ante lo inoperancia del conjunto brasileño. Al minuto 90+10, el atacante del Santos de Brasil, vía penalti, metió su último gol con la Canarinha.

“Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el Metlife Stadium) y termino aquí. Ahora se acabó”, dijo el jugador de 34 años en declaraciones al canal brasileño ’GeTV’ tras la eliminación ante Noruega.

Raphinha consolando a Neymar después de la derrota de Brasil ante Noruega / Europa Press Sports Ampliar

En total, disputó 130 encuentros con Brasil, anotó 80 goles y dio 59 asistencias. Jugó en 4 Mundiales; Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México/Canadá/Estados Unidos 2026.

Fue campeón en los Juegos Olímpicos de 2016, conquistó la extinta Copa Confederaciones en 2013 y también ganó el Sudamericano Sub-20 en 2011. Se quedó a nada de la Copa América en 2021, pero perdieron ante Argentina.