Gianni Infantino y FIFA Forward Enterprise ¿de qué se trata?

Gianni Infantino es criticado por querer privatizar el Mundial / Daniela Porcelli

En la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica, Gianni Infantino fue cuestionado sobre algunas acciones que no terminaron de agradar al mundo entero.

Gianni Infantino junto con Donald Trump / Alex Pantling - FIFA Ampliar

Primero por darle el Premio de la Paz a Donald Trump en medio de la guerra contra Irán, también por usar su jet privado para presenciar dos juegos del Mundial en un mismo día y por el caso de Folarin Balogun, en donde le quitó la suspensión por orden de Trump.

¿Qué es el FIFA Forward Enterprise (FFE)?

Es una filial comercial para gestionar las operaciones y eventos de negocio de la FIFA, que fue valorada en 20,000 millones de dólares.

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El 20% de las acciones se repartirían entre todas las federaciones, mientras que entre el 20% y 30%, se venderían a inversores privados, el porcentaje que reste, se lo quedaría la FIFA.

Entre los inversores que el medio The Times informó que estarían involucrados son JP Morgan y Thrive Capital, un fondo de inversión liderado por el hermano del yerno de Donald Trump.

Gianni Infantino con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin / Harry Murphy - UEFA Ampliar

¿Por qué es criticado Infantino?

El presidente de la FIFA es señalado por el diseño corporativo que involucraría llevar a cabo este proyecto, incrementaría la compensación en su salario.

¿Qué promete la FIFA?

Si deciden apoyar el proyecto, se les pagaría 20 millones de dólares a las federaciones, 12 más de lo que recibían en el pasado. Pero la fecha limite para aceptar es en septiembre de este año.

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Reacción de la UEFA

Catalogaron como una línea roja que jamás debió de cruzarse, ya que de aceptarse el proyecto, el Mundial sería visto y tratado como un producto de mercado por caer en manos de inversionistas ajenos al fútbol.

Encabezadas por Francia e Inglaterra, la UEFA organizó una reunión con las federaciones europeas para analizar las acciones que llevarán a cabo, así como bloqueos, boicots y apelar contra la FIFA.