Real Madrid ya tiene una oferta lista para fichar a Rodri

Rodri estaría cerca de fichar por el Real Madrid

Una de las mayores obsesiones de Florentino Pérez en este mercado de traspasos es el jugador campeón de mundo, Rodri, que actualmente pertenece al Manchester City.

Rodri con Gianni Infantino después de la Final del Mundial 2026 / Alex Pantling - FIFA Ampliar

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el deseo de la directiva del Real Madrid para incorporar a Rodri en su plantilla, aunque el rumor se calmó por unos momentos, ahora que acabó el Mundial, parece que están decididos en ficharlo.

Oferta y coste total por el fichaje

De acuerdo con el medio español, Diario As, los Merengues estarían confiados en cerrar al mediocampista campeón del mundo con una oferta entre los 40 y 50 millones de euros.

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Con el salario del jugador español, el fichaje costaría alrededor de 100 millones de euros, por lo que sería uno de los refuerzos más caros de José Mourinho.

Jugó ocho partidos con España en el Mundial 2026, fue pieza fundamental del entrenador Luis de la Fuente para consagrarse por segunda vez en la historia campeones del mundo.

Rodri con el trofeo del Mundial 2026 / Catherine Ivill - AMA Ampliar

Su etapa en el Manchester City

Rodri llegó al City en 2019, disputó un total de 298 encuentros, anotó 28 goles y dio 32 asistencias. Ganó un Balón de Oro en 2023 después de ganar la Champions League en ese mismo año.

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Los otros títulos que conquistó con el club inglés fueron: