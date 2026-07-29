Carlos Aviña: el directivo mexicano que acerca a Erik Lira al AS Mónaco

El nombre de Carlos Aviña ha tomado fuerza en el mercado de fichajes luego de que surgiera la posibilidad de que Erik Lira llegue al AS Mónaco de la Ligue 1. El directivo mexicano forma parte de la estructura deportiva del club francés y podría desempeñar un papel importante en una eventual negociación con Cruz Azul.

Erik Lira en el Mundial 2026 con México / Julian Finney - FIFA Ampliar

¿Quién es Carlos Aviña?

Carlos Aviña nació en México en 1990 y ha construido una carrera ascendente dentro de la dirección deportiva. Aunque hoy trabaja en uno de los clubes más importantes del fútbol francés, sus primeros pasos los dio en la Liga MX con el América.

Erik Lira / Doug Zimmerman/ISI Photos Ampliar

Su crecimiento dentro del conjunto azulcrema comenzó en la temporada 2015-2016, cuando asumió el cargo de director de desarrollo. Gracias a su desempeño, en la campaña 2019-2020 fue promovido a director de fútbol y scouting, desde donde participó en la planificación deportiva y en la detección de talento.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: FIFA investiga a Gavi y a jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial 2026

Su perfil llamó la atención en Europa y en 2020 recibió la oportunidad de incorporarse al Cercle Brugge de Bélgica como director deportivo. Tres años después dio un nuevo salto en su carrera al convertirse en directivo del AS Mónaco, institución en la que actualmente continúa trabajando.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Carlos Aviña en Europa?

La etapa de Aviña en Bélgica fue clave para consolidar su reputación como ejecutivo deportivo. Durante su gestión en el Cercle Brugge, el club fortaleció su proyecto enfocado en jóvenes talentos y logró incrementar de forma importante el valor de su plantilla.

Erik Lira rumbo a Europa / DeFodi Images Ampliar

Uno de los casos más destacados fue la incorporación del delantero Florian Balogun, quien posteriormente disputó la Copa del Mundo con la selección de Estados Unidos y terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor proyección del equipo.

Además del crecimiento deportivo, el trabajo de Aviña ayudó a que el Cercle Brugge aumentara considerablemente su valor en el mercado, consolidándose como una de las instituciones con mayor proyección dentro del fútbol belga.

¿Por qué Carlos Aviña sería clave para llevar a Erik Lira al Mónaco?

El conocimiento que Aviña tiene de la Liga MX, combinado con su experiencia en Bélgica y Francia, lo convierte en una pieza estratégica para identificar futbolistas mexicanos con potencial para competir en Europa.

Erik Lira es pretendido por el AS Mónaco Ampliar

Erik Lira encaja en ese perfil. El mediocampista de Cruz Azul ha mostrado regularidad en los últimos torneos y también se ha consolidado como una opción importante para la Selección Mexicana, características que han despertado interés fuera del país.

Hasta el momento Cruz Azul no ha recibido una oferta formal del AS Mónaco. Sin embargo, sí han existido acercamientos de clubes europeos con el director deportivo celeste, Iván Alonso, para conocer las condiciones de una posible transferencia del volante mexicano.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Erik Lira es pretendido por el AS Mónaco

En ese escenario, la presencia de Carlos Aviña dentro de la estructura deportiva del conjunto francés podría facilitar el seguimiento del jugador y respaldar una eventual negociación.

¿Qué sigue para Erik Lira y el AS Mónaco?

Por ahora, el interés europeo por Erik Lira se mantiene en una etapa inicial y no existe una propuesta oficial sobre la mesa de Cruz Azul. No obstante, el mercado de verano continúa abierto y el mediocampista sigue siendo observado por clubes del Viejo Continente.

Si el AS Mónaco decide avanzar por su fichaje, la experiencia y el conocimiento de Carlos Aviña sobre el fútbol mexicano podrían convertirse en un factor importante para acercar al volante celeste a la Ligue 1. Mientras tanto, Lira continúa enfocado en Cruz Azul, a la espera de que su futuro se defina durante las próximas semanas.