FIFA investiga a Gavi y a jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial 2026 / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

La FIFA confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario por los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Entre los investigados aparecen Gavi, por parte de la selección española, y los argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala.

Incidentes entre España y Argentina / Lars Baron Ampliar

¿Por qué investiga la FIFA a Gavi y a jugadores de Argentina?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA informó que abrió expedientes tras analizar el informe presentado por el instructor designado para investigar los hechos ocurridos al finalizar la final de la Copa del Mundo 2026.

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En el caso de la Selección Española, Pablo Martín Páez Gavira, ‘Gavi’, es el único futbolista bajo investigación y enfrenta un cargo por conducta antideportiva, contemplado en el artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA.

Por su parte, la delegación argentina concentra la mayor parte de los señalamientos, con acusaciones que incluyen presuntas agresiones y otras conductas durante los incidentes posteriores al encuentro.

¿Qué cargos enfrentan Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala?

La FIFA detalló que Nahuel Molina enfrenta tres señalamientos: dos por agresión, uno consumado y otro en grado de intento, y uno adicional por conducta antideportiva.

Leandro Paredes es el jugador con el mayor número de acusaciones individuales, ya que fue señalado por tres presuntas agresiones.

En tanto, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, también fue incluido en el procedimiento por un cargo de agresión. Por otro lado, Thiago Almada únicamente enfrenta una investigación por conducta antideportiva.

La diferencia entre los expedientes es relevante, ya que las acusaciones por agresión podrían derivar en sanciones deportivas más severas que las relacionadas con conductas antideportivas.

¿Qué investiga la FIFA contra la Asociación del Fútbol Argentino?

Además de los procedimientos individuales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también quedó bajo investigación por presuntas violaciones a distintos artículos del Código Disciplinario.

Entre los posibles incumplimientos señalados por la FIFA aparecen:

Utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al fútbol.

Conducta inadecuada.

Discriminación y agresiones racistas.

Incumplimiento de las normas de orden y seguridad en los partidos.

Según el organismo, la investigación considera hechos registrados durante varios partidos de Argentina en el Mundial 2026, incluidos cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de encuentros, incumplimiento de protocolos de seguridad, exhibición de mensajes inapropiados y lanzamiento de objetos desde las tribunas.

Leandro Paredes y Gavi / Simon M Bruty Ampliar

¿Qué puede pasar con Gavi y los jugadores argentinos?

Por ahora, la apertura del procedimiento disciplinario no representa una sanción automática. La FIFA explicó que todos los involucrados tendrán la oportunidad de presentar su versión de los hechos antes de que la Comisión Disciplinaria emita una resolución definitiva.

Esto significa que todavía no existe una fecha para conocer los castigos ni el tipo de sanción que podrían recibir los futbolistas o la AFA.

Cabe recordar que la agencia EFE adelantó días atrás que la FIFA preparaba una investigación formal después de nombrar a un instructor independiente para analizar los incidentes registrados tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Argentina y España protagonizaron los hechos que ahora son objeto del proceso disciplinario.

¿Qué sigue tras la investigación de la FIFA?

El siguiente paso será que Gavi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, Roberto Ayala y la Asociación del Fútbol Argentino presenten sus alegatos ante la Comisión Disciplinaria.

Una vez analizadas las pruebas y las defensas de cada una de las partes, la FIFA dará a conocer su resolución oficial, en la que definirá si existen sanciones deportivas, económicas o disciplinarias derivadas de los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026.