Guillermo Ochoa se retira del fútbol: El adiós de una leyenda mexicana que jugó 6 Mundiales

Guillermo Ochoa cuelga los guantes tras una carrera histórica. El portero mexicano más icónico de las últimas décadas anunció su retiro definitivo del fútbol profesional al concluir su participación en la Copa del Mundo 2026, cerrando un ciclo de más de 22 años con broche de oro en el Estadio Azteca.

Guillermo Ochoa / Lars Baron Ampliar

Una despedida perfecta en el Azteca

El 25 de junio de 2026, Guillermo Ochoa entró en los minutos finales del partido de México contra Chequia en el Estadio Azteca durante la fase de grupos del Mundial 2026. La ovación de más de 85 mil aficionados marcó el momento emotivo que muchos esperaban. “Mi primer juego fue en el Azteca, mi último juego, en el Azteca. Ha sido un hermoso capítulo final”, declaró el guardameta visiblemente emocionado.

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Ochoa, de 41 años, confirmó que sin la Selección Mexicana el fútbol ya no tenía sentido para él. En una entrevista con FIFA, con lágrimas en los ojos, expresó: “La selección siempre ha sido mi brújula… Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol”.

Legado imborrable de Memo Ochoa

Guillermo Ochoa deja una trayectoria que lo coloca como el mejor portero en la historia de México:

6 Copas del Mundo (récord compartido con Messi y Cristiano Ronaldo ; único mexicano en lograrlo).

(récord compartido con y ; único mexicano en lograrlo). Más de 949 partidos oficiales y cerca de 200 porterías en cero.

6 títulos de Copa Oro y 1 CONCACAF Nations League .

y 1 . Participaciones legendarias en Brasil 2014 , Rusia 2018 y Qatar 2022 , donde salvó penales y atajadas históricas.

, y , donde salvó penales y atajadas históricas. Carrera en clubes que incluyó al Club América, Europa (Ajaccio, Málaga, Standard Lieja, Salernitana, AEL Limassol) y un título de Liga MX.

Su consistencia, liderazgo y profesionalismo lo convirtieron en referente para varias generaciones. Desde su debut con el Tri en 2005, Paco Memo defendió la portería con garra y elegancia, incluso en momentos difíciles.

Memo Ochoa se despide de la Selección Mexicana / Alex Slitz Ampliar

El impacto emocional de su retiro

El retiro de Memo Ochoa no es solo una baja deportiva: representa el cierre de una era para el fútbol mexicano. Creció en las fuerzas básicas del América, se consolidó como titular indiscutible y se convirtió en el rostro de la Selección Nacional en los últimos 20 años. Su despedida en casa, ante su gente y en un Mundial, simboliza justicia poética para un jugador que siempre priorizó al Tri por encima de todo.

“Valió la pena vivir este último momento”, dijo tras el partido. Se va con la cabeza en alto, vacío por haberlo dado todo, pero lleno de orgullo y gratitud.

¿Qué sigue para Guillermo Ochoa?

Aunque deja las canchas, el legado de Memo Ochoa apenas comienza. Es probable que se involucre en roles de dirección técnica, embajador del fútbol mexicano o proyectos con la FMF y FIFA. Su experiencia será invaluable para las nuevas generaciones de porteros.