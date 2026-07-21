¿Quién es Juan Carlos Martínez Jr? El joven de 16 años que debutó ante América

A pesar de que Querétaro perdió ante el América en el debut de ambos clubes en el Apertura 2026. Esteban González metió en los últimos minutos a Juan Carlos Martínez Jr, joven de 16 años.

Momento exacto en el que Juan Carlos Martínez ingresa al campo Ampliar

Nació el 12 de marzo de 2010 en California, Estados Unidos. Estuvo en las fuerzas básicas del LA Galaxy antes de jugar en los Gallos Blancos de Querétaro.

Ha sido convocado para las inferiores de la Selección Mexicana, en donde fue campeón del torneo Sub-15 de CONCACAF e incluso fue elegido como el mejor jugador del campeonato.

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Jugadores más jóvenes en debutar en la Liga MX

Víctor Mañon ha sido el jugador más joven en la historia del fútbol mexicano en debutar en la Liga MX, fue con el Pachuca en el Apertura 2007 con 15 años, siete meses y dos días.

Después, Martín Galván con Cruz Azul un año después con 15 años, ocho meses y 25 días. Por último, Gilberto Mora con Xolos a los 15 años, 10 meses y cuatro días.

Debut del "Mono" Martínez contra el América Ampliar

En ese encuentro, Mora dio una asistencia para finiquitar el partido 3 por 1 en favor de Tijuana ante Santos. El “Mono” Martínez ingresó al minuto 90+1, pero no pudo hacer nada ante un América que estaba tirado atrás.