¿Quién es David Ospina? El nuevo fichaje del Atlante

Aunque ya arrancó el Apertura 2026, los dirigidos por Miguel Herrera hicieron un fichaje bomba al contratar al arquero colombiano, David Ospina.

David Ospina en el partido amistoso contra Costa Rica / Long Visual Press Ampliar

Carrera de David Ospina

Inició en 2005 en el Atlético Nacional, estuvo tres años con el club que lo vio nacer para después emigrar al fútbol francés con el OGC Niza el que estuvo hasta 2014.

Fichó por uno de los equipos más reconocidos a nivel mundial, el Arsenal donde fue portero durante cuatro temporadas hasta que se fue a Italia con el Napoli.

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Después de su pasó por Europa, Ospina decidió probar nuevos aires, se fue a Arabia Saudita, al equipo en el que hoy está Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr en el que estuvo de 2022 hasta 2024.

Antes de fichar por los Potros de Hierro, el guardameta colombiano regresó al Atlético Nacional por un año. Ahora defenderá la portería del Atlante, tendrá que competir contra Óscar Jiménez y Roberto Barragán para ser titular.

Estuvo con la Selección Colombia desde 2010 cuando debutó con los Cafetaleros, también estuvo en tres Copas del Mundo; 2014, 1018 y 2026, aunque en el último Mundial fue suplente de Camilo Vargas.

Palmarés de David Ospina