Toluca vs Pumas EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la Jornada 2 Liga MX Apertura 2026

Toluca recibe a Pumas en el Nemesio Diez para la J2 del Apertura 2026 de la Liga MX. ¿Habrá revancha para los universitarios?

Toluca vs Pumas EN VIVO

Toluca vs Pumas EN VIVO / Manuel Velasquez

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Toluca recibe a Pumas en la cancha del Nemesio Diez, en un duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Pumas

Pumas / Manuel Velasquez

¿Cómo llegan Toluca y Pumas a este encuentro?

El conjunto escarlata llega a este compromiso tras vencer 2-0 a Chivas. Toluca buscará ganar y así respaldar el buen inicio del equipo. Además, Antonio Mohamed podrá contar con Paulinho, quien se perdió la primera jornada debido a una sobrecarga muscular.

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Por su parte, Pumas afronta este encuentro después de una dolorosa derrota por 3-0 ante Pachuca. Cabe recordar que los universitarios atraviesan un proceso de renovación con las incorporaciones de Chicote, Córdova y la llegada de su nuevo técnico, Esteban Solari. Ahora buscarán mostrar una mejor versión en esta segunda fecha.

Toluca parte con una ligera ventaja para este encuentro, ya que no ha perdido en sus últimos cuatro partidos como local. Habrá que ver si los Diablos amplían esa racha o si los del Pedregal consiguen sus primeros tres puntos del torneo.

Posibles alineaciones del Toluca vs Pumas

Toluca: Luis García; Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Franco Romero, Érick Gutiérrez, Jesús Angulo, Nicolas Castro; Alexis Vega, Jorge Díaz Price.

Pumas: Keylor Navas; Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Rodrigo López, Santiago Trigos, Pedro Vite, Sebastián Córdova, Stanley García; Robert Morales, Juninho.

TOLUCA VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: martes 21 de julio
  • HORA: 21:05 horas (tiempo del centro de México)
  • ESTADIO: Nemesio Diez
  • TV: Azteca 7

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