Cruz Azul vs Puebla EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la Jornada 2 Liga MX Apertura 2026
El campeón Cruz Azul recibe a Puebla en la fecha 2 del Apertura 2026. Conoce cómo llegan ambos equipos y los antecedentes de este choque de la Liga BBVA MX.
Arranca la jornada 2 del fútbol mexicano con el vigente campeón, Cruz Azul, enfrentando al Puebla en el Estadio Azteca.
¿Cómo llegan Cruz Azul y Puebla a este encuentro?
La Máquina debutó con victoria en este torneo, luego de darle la vuelta al Atlético de San Luis en la primera fecha. Ahora, en su regreso al Estadio Azteca, querrá continuar con esa inercia en la defensa de su título. Por su parte, los poblanos también iniciaron con el pie derecho su andar en el Apertura 2026, luego de vencer 1-0 a Juárez en la frontera.
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En este sentido, el historial entre ambos equipos es disparejo, pues los camoteros no vencen a la máquina desde 2023, periodo en el que los celestes tienen cinco victorias y apenas han empatado en una ocasión.
Posibles alineaciones
Cruz Azul: Kevin Mier; Rodolfo Rotondi, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela; Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez.
Puebla: Ricardo Gutiérrez, Juan Vargas, Facundo Almada, Alberto Herrera, Fernando Monárrez, Iker Moreno, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Emiliano Gómez, Ignacio Maestro
Cabe mencionar que este partido en vivo se jugará en día martes por la participación de Cruz Azul en el Campeón de Campeones del próximo sábado ante Toluca. Es así como Cruz Azul recibirá a Puebla en la jornada 2 de la Liga BBVA MX.
CRUZ AZUL VS PUEBLA: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: martes 21 de julio
- HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
- ESTADIO: Banorte
- TV: ViX Premium