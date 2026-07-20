¡Cerrado! Pumas amarra a su nuevo delantero para el Apertura 2026: ¿Quién es Luciano Herrera?

En el arranque del Apertura 2026, Pumas no comenzó de la mejor manera bajo el mando de Esteban Solari, por lo que inmediatamente empezaron a buscar alternativas para mejorar los resultados, por ello la directiva ya tiene en la mira a su próximo elemento.

Esteban Solari dirigiendo a Pumas / Jam Media Ampliar

¿Quién es el jugador que podría llegar a Pumas?

De acuerdo con información del periodista argentino César Luis Merlo, Pumas y Newell’s Old Boys han llegado a un acuerdo para el traspaso de Luciano Herrera. El delantero argentino se unirá al equipo universitario vía préstamo por un año con opción a compra.

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Este movimiento representa un refuerzo en ataque para el conjunto dirigido por Esteban Solari, que busca fortalecer su delantera tras un inicio complicado en el Apertura 2026.

¿Quién es Luciano Herrera?

Luciano Herrera, nacido el 31 de mayo de 1996 en Libertador General San Martín, Jujuy, Argentina, es un delantero de 30 años con 1.79 m de altura. Se destaca por su movilidad, capacidad goleadora y versatilidad en el frente de ataque.

Trayectoria destacada:

Inició en Gimnasia y Tiro .

. Pasó por Central Norte , Deportivo Maipú y Defensa y Justicia .

, y . En 2025 llegó cedido a Newell’s Old Boys , donde se consolidó: el club ejerció la opción de compra en 2026 y lo firmó hasta 2028.

, donde se consolidó: el club ejerció la opción de compra en 2026 y lo firmó hasta 2028. En Newell’s ha mostrado buen nivel, con goles y asistencias importantes en la Primera División argentina.

Luciano Herrera jugando ante Mazatlán / Jam Media Ampliar

Detalles de la operación

Según reportes de este lunes, Herrera sería apartado del plantel de Newell’s y viajaría pronto a México para incorporarse a Pumas. La operación se da en calidad de préstamo por un año, con opción a compra, en algunos reportes se menciona que podría ser obligatoria si se cumplen ciertos objetivos.

Este sería el primer argentino en llegar al Pedregal en este mercado de fichajes, sumándose a las incorporaciones recientes como Sebastián Córdova y Víctor Arteaga.

¿Qué aporta Herrera a Pumas?

Pumas ha tenido problemas en la zona ofensiva por lesiones y bajas. Herrera llega como un delantero con hambre de minutos en una liga competitiva como la Liga MX. Su experiencia en torneos argentinos y su perfil de goleador lo convierten en una apuesta interesante para Solari.