¡Ya está en Monterrey! El contundente mensaje de Orbelín Pineda a su llegada para reencontrarse con Almeyda en Rayados

El contundente mensaje de Orbelín Pineda a su llegada para reencontrarse con Almeyda en Rayados

El mediocampista Orbelín Pineda ya está en la ciudad de Nuevo León para reportar con Monterrey y convertirse en una pieza clave del esquema táctico de Matías Almeyda. Su regreso a la Liga MX genera gran expectativa entre la afición albiazul, tras su paso por el AEK de Atenas.

Orbelín Pineda tras su paso por el AEK Atenas. / NurPhoto Ampliar

El reencuentro que ilusiona a la Pandilla

Orbelín Pineda aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para integrarse de inmediato al primer equipo de Rayados. El volante de 30 años, con amplia experiencia en Europa, regresa al fútbol mexicano reforzado tras el Mundial 2026 y con la misión de ser protagonista bajo las órdenes del técnico argentino que lo conoce mejor que nadie.

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Almeyda ya lo dirigió con éxito en Chivas, donde conquistaron Liga, Copa y Concachampions y en AEK Atenaslograron el doblete en Grecia. Esta será su tercera aventura juntos, y el “Pelado” lo considera un pilar fundamental para su proyecto en la Sultana del Norte.

El contundente mensaje de Orbelín al llegar

Nada más bajar del avión, Pineda no dejó lugar a dudas sobre su compromiso. En declaraciones recogidas a su llegada, el mediocampista lanzó un mensaje directo y motivador:

“Siempre agradecido. Tengo muchos años que lo conozco (a Matías). Es una persona trabajadora, que quiere siempre más. Venimos a un equipo con ganas de trascender y a darle lo mejor y una alegría a esta afición que se lo merece”.

“Vengo a trabajar, a aportar mi granito de arena. Sabemos que tenemos jugadores importantes y soy uno más de ellos. Esto es de trabajo en equipo y ayudar a que el equipo sea protagonista”, comentó el Mago ante los medios de comunicación.

Palabras que ya calientan el corazón de la afición rayada, que ve en Orbelín al fichaje de jerarquía que necesita el equipo para volver a pelear por todos los títulos en el Apertura 2026.

El mensaje de @Orbelin90 para toda la Familia Rayada.💙👏🏼 pic.twitter.com/HnsJqIflyQ — Rayados (@Rayados) July 21, 2026

¿Por qué Pineda es el fichaje ideal para Almeyda?

Versatilidad táctica: Puede jugar como interior, mediapunta o incluso por las bandas. Perfecto para el 4-3-3 o los sistemas dinámicos que propone el argentino.

Puede jugar como interior, mediapunta o incluso por las bandas. Perfecto para el 4-3-3 o los sistemas dinámicos que propone el argentino. Experiencia ganadora: Campeón probado en México y Europa. Liderazgo y carácter para los momentos clave.

Campeón probado en y Europa. Liderazgo y carácter para los momentos clave. Conexión probada: Con Almeyda suma seis títulos juntos. Esa química es oro puro para un plantel que busca consistencia.

Con suma seis títulos juntos. Esa química es oro puro para un plantel que busca consistencia. Mexicanizar el proyecto: Rayados de Monterrey apuesta por talento nacional de élite tras la salida de piezas extranjeras clave.

Rayados se refuerza con ambición

La llegada de Orbelín Pineda no es un fichaje más. Es el refuerzo que Matías Almeyda pidió expresamente para armar un mediocampo dominante y competitivo. Tras un torneo anterior decepcionante, la Pandilla busca volver a ser protagonista y pelear en la Liguilla.