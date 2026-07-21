Sergio de los Ríos llega a Cruz Azul: exjugador del América reforzará a Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión MX Apertura 2026

Cruz Azul fichó a Sergio de los Ríos para el Apertura 2026. El extremo mexicano de 23 años llega procedente de Mineros de Zacatecas y apunta a incorporarse a Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión MX, aunque también es considerado una opción con potencial para el primer equipo.

Sergio de los Ríos cuando fue presentado como jugador de Mineros Ampliar

¿Quién es Sergio de los Ríos, nuevo refuerzo de Cruz Azul?

La Máquina continúa con su apuesta por el talento joven mexicano y sumó a Sergio de los Ríos, un futbolista ofensivo que destacó en Mineros de Zacatecas durante la última temporada de la Liga de Expansión MX.

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De los Ríos nació el 28 de junio de 2003 y se desempeña como extremo por ambas bandas. Su principal característica es la velocidad, además de un perfil zurdo que le permite jugar por izquierda o moverse hacia zonas interiores para generar peligro.

El atacante llega con experiencia en diferentes proyectos del fútbol mexicano. Antes de vestir los colores celestes pasó por las fuerzas básicas del América, tuvo una etapa con Pachuca y también defendió la camiseta de Cancún FC.

Ahora se incorpora a Cruz Azul con la intención de competir dentro del nuevo proyecto de Expansión y buscar una oportunidad en el máximo circuito.

¿Dónde jugó Sergio de los Ríos antes de llegar a Cruz Azul?

El camino de Sergio de los Ríos comenzó en las categorías juveniles del Club América. El futbolista pasó por distintas divisiones formativas de las Águilas, incluyendo Sub-17, Sub-19 y Sub-23, hasta recibir la oportunidad de debutar con el primer equipo.

Su estreno con América ocurrió durante el Apertura 2022 ante Cruz Azul, en un partido que terminó con una goleada histórica para las Águilas. En total, disputó dos encuentros oficiales con el conjunto azulcrema antes de continuar su desarrollo en otros clubes.

Después de su etapa con América, el jugador pasó por Pachuca y posteriormente llegó a Cancún FC, donde continuó sumando experiencia profesional.

Su consolidación llegó con Mineros de Zacatecas, equipo donde se convirtió en uno de los elementos más importantes de la Liga de Expansión MX.

¿Cómo fue la temporada de Sergio de los Ríos con Mineros de Zacatecas?

Durante la temporada 2025-2026, Sergio de los Ríos tuvo un papel destacado con Mineros de Zacatecas. El atacante disputó 33 partidos, registró tres goles y aportó tres asistencias, números que lo colocaron como uno de los futbolistas más constantes del equipo.

Además de sus estadísticas, su rendimiento llamó la atención por su capacidad para desequilibrar en ataque, generar jugadas individuales y aportar profundidad por las bandas.

En el último torneo Clausura, Mineros alcanzó las semifinales de la Liguilla de la Liga de Expansión MX, y De los Ríos fue uno de los jugadores con mayor protagonismo dentro del plantel. Ese desempeño fue clave para que Cruz Azul decidiera incorporarlo a su estructura deportiva.

🚨PRIM| REFUERZO CEMENTERO



Sergio de los Ríos es nuevo futbolista de #CruzAzul. Mexicano, 23 años, zurdo y veloz, con mucha llegada al frente.



Canterano de América, con paso en Pachuca y Cancún FC. Los últimos dos torneos los jugó con Mineros de Zacatecas en donde destacó como… pic.twitter.com/zt6f2VAmND — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) July 21, 2026

¿Sergio de los Ríos jugará con Cruz Azul Hidalgo o con el primer equipo?

La llegada de Sergio de los Ríos está contemplada inicialmente para Cruz Azul Hidalgo, equipo que formará parte del proyecto de Expansión de la institución cementera.

Con el regreso de Cruz Azul Hidalgo, la directiva trabaja en reforzar todas las posiciones con jugadores jóvenes que puedan competir y, al mismo tiempo, convertirse en opciones para el plantel dirigido en Liga MX.

El caso de De los Ríos genera expectativa porque cuenta con características que busca Cruz Azul: juventud, experiencia profesional y capacidad ofensiva.

Aunque su primer objetivo será ganarse un lugar en Expansión, dentro del club existe la posibilidad de que pueda ser observado por el cuerpo técnico del pr imer equipo si mantiene un nivel destacado.

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¿Qué otros jugadores de Mineros podrían llegar a Cruz Azul?

Sergio de los Ríos sería parte de un grupo de futbolistas provenientes de Mineros de Zacatecas que llegarían a Cruz Azul para fortalecer el proyecto de Expansión.

La intención de La Máquina es construir una plantilla competitiva para Cruz Azul Hidalgo, con jugadores que puedan ser evaluados y desarrollados pensando en futuras oportunidades con el primer equipo.

La directiva celeste mantiene seguimiento sobre futbolistas jóvenes que han destacado en la Liga de Expansión MX, una categoría que se ha convertido en una fuente importante de talento mexicano.

Próximos pasos de Sergio de los Ríos en Cruz Azul

Sergio de los Ríos comenzará su etapa como jugador celeste con la mira puesta en Cruz Azul Hidalgo durante el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Sus primeros partidos serán importantes para evaluar su adaptación, rendimiento y posibilidad de recibir una oportunidad con el primer equipo. Para Cruz Azul, el objetivo será desarrollar una nueva pieza ofensiva que pueda competir por un lugar en Liga MX en el futuro.