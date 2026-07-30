Brescia Calcio deja de existir tras 114 años de historia

El fútbol italiano se viste de luto tras confirmarse una de las noticias más tristes de los últimos años. El tribunal de Brescia decretó oficialmente la quiebra del Brescia Calcio después de 114 años de historia.

Protesta de los aficionados del club contra el presidente Massimo Cellino / NurPhoto Ampliar

La emblemática institución de la región de Lombardía, conocida popularmente como Le Rondinelle (Las Golondrinas), acumuló deudas cercanas a los 20 millones de euros.

La debacle del club venía creciendo los últimos meses por pagos a destiempo, irregularidades administrativas y una mala gestión deportiva y económica bajo la presidencia de Massimo Cellino.

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Fundado el 17 de julio de 1911 bajo el nombre de Brescia Football Club, el equipo disputó 66 temporadas disputadas en la segunda división del fútbol italiano y 23 campañas en la Serie A.

Fue el hogar de las últimas temporadas de Roberto Baggio. Asimismo, el club vio nacer a una leyenda mundial; Andrea Pirlo, al igual, Josep Guardiola vistió su playera.

Fans de Brescia Calcio en el Estadio Alberto Picco / Image Photo Agency Ampliar

La ciudad de Brescia intentará preservar su legado deportivo, aunque ya no haya equipo de fútbol ahí. A través de nuevas iniciativas locales tratarán de mantener viva la pasión futbolística en la región.

Le Rondinelle se despiden después de varias décadas del fútbol italiano, aunque su legado será difícil de borrar, por los aficionados y por las leyendas que vistieron su playera.