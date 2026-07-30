¿Se cancela el Mundial? La UEFA amenaza con no jugar torneos FIFA por este motivo

La UEFA ha dado un golpe sobre la mesa en contra de la propuesta de Gianni Infantino sobre permitir la entrada de capital privado en las competiciones organizadas por la FIFA. En una reunión que fue convocada de emergencia, los 55 países europeos decidieron, de forma contundente, no participar en ninguna competencia organizada por la FIFA hasta que esta iniciativa sea desechada por completo.

Gianni Infantino / Johnny Fidelin Ampliar

De acuerdo a un extenso comunicado publicado la mañana del jueves 30 de julio, los miembros de la confederación europea votaron en contra del plan de Infantino de vender una participación del Mundial a inversores privados, por lo que firmemente, se negaron a jugar cualquier competencia organizada por la FIFA. Esto significa que ninguna selección europea participará en la próxima Copa del Mundo y los clubes tampoco formarán parte del Mundial de Clubes.

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El principal motivo que orilló a la UEFA a tomar esta decisión fue el propio espíritu del fútbol. En el comunicado se lee en repetidas ocasiones el rechazo a la privatización del fútbol con frases como “La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los legados más importantes de este deporte, se ha construido a lo largo de muchos años de generación en generación y nunca debería ser vendida a inversores privados”.

Gianni Infantino con la Copa del Mundo / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

Finalmente, la UEFA dejó en claro que “Algunas cosas simplemente son muy importantes como para venderlas. La Copa del Mundo pertenece al fútbol y siempre será así. Mientras Europa tenga voz y voto, nunca estará a la venta”.

Con este revés, Gianni Infantino se encuentra entre la espada y la pared, ya que no contar con las selecciones y clubes europeos para las competencias FIFA es un golpe durísimo. Por lo pronto, la FIFA ha reiterado que esto simplemente fue una propuesta para beneficiar el desarrollo del fútbol en todo el mundo, aunque se espera un comunicado definitivo en las próximas horas ante la firme postura de la UEFA.