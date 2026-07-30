¡Oficial! Gonzalo García jugará en el Fulham

El delantero español, Gonzalo García, deja las filas del Real Madrid para emigrar al fútbol inglés, específicamente al Fulham en una operación millonaria.

Disparo de Gonzalo García contra el Athletic Club / Angel Martinez Ampliar

De acuerdo con Fabrizio Romano, el fichaje se cerró en aproximadamente 40 millones de euros. Aunque en el acuerdo, también hay algunas cuestiones extras.

Hay una cláusula del 30% de una posible futura venta al Real Madrid, por lo que de necesitarlo en un futuro, los Merengues podrían activar esa opción.

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Un factor clave y determinante en la contratación fue el nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa. El técnico conoce a la perfección las virtudes y el potencial de García tras su etapa en la cantera blanca.

Durante la pasada temporada, Gonzalo demostró su importancia para el Madrid; 8 goles y 3 asistencias, actuaciones que le valieron para llamar la atención de la Selección Española Sub-21.

Festejo de Gonzalo García en el partido amistoso ante el Leganés / Europa Press Sports Ampliar

La Premier League inicia el viernes 21 de agosto. El primer encuentro del Fulham será ante el Chelsea en Craven Cottage el lunes 24 de agosto.