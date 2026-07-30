Gianni Infantino aclara la polémica sobre privatizar el Mundial: “No es obligatorio”

Aunque ya pasaron casi dos semanas desde que se acabó el Mundial 2026, Gianni Infantino volvió a ser el centro de una polémica por su deseo de traer inversionistas privados a la Copa del Mundo.

Gianni Infantino y Donald Trump / Rob Newell - CameraSport Ampliar

Tanto el aficionado al fútbol, como algunas federaciones, no les gustó la idea de que más personas ajenas al deporte se sumaran a un Mundial, como ocurrió con Donald Trump y Estados Unidos.

La UEFA tuvo una reunión de emergencia con sus federaciones, especialmente Francia e Inglaterra, para discutir y planear las acciones que tomarían en contra de la FIFA.

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¿Qué dijo Infantino?

Lo primero que aclaró fue que aún nada está decidido, ya que primero se tiene que aceptar el proyecto por las 211 asociaciones para poder seguir adelante.

También mencionó que es una oportunidad para fortalecer el deporte a nivel mundial en términos económicos, por lo que beneficiaría a todas las partes involucradas, desde la FIFA hasta a las federaciones.

Infantino saludando al público en el Final del Mundial 2026 / Eva Marie Uzcategui - FIFA Ampliar

“FIFA Forward Enterprise, o FFE, es en realidad una propuesta, una oferta. Forma parte de un proceso democrático, de un proceso de consulta y, sobre todo, representa una oportunidad, pero no una obligación”, señaló Infantino.

¿Qué busca FFE?

FIFA Forward Enterprise quiere ser una nueva filial para que gestione las acciones comerciales del organismo, como las competiciones, licencias, derechos de transmisión y patrocinadores.

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En palabras de Infantino, esto podría beneficiar a la estructura del fútbol y de la FIFA, ya que permitiría ingresar más recursos para que se repartan entre las federaciones y así se generen más programas de desarrollo y mejoren sus instalaciones.

El proyecto aún se encuentra en los primeros pasos, el proceso está en análisis, pero la reacción no ha sido la esperada, ya que la UEFA planea boicotear a la FIFA.