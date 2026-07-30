¡Una nueva era! Carlo Ancelotti confirma que habrá una nueva generación de Brasil
Tras el fracaso del Mundial 2026, el técnico de Brasil ya dio un adelantó de su selección de cara al futuro.
Carlo Ancelotti dejó claro que es tiempo de ver nuevos futbolistas en la Selección Brasileña, también confirmó que alguno jugadores ya cumplieron su ciclo.
Adiós a leyendas brasileñas
Después de perder 2 por 1 ante Noruega en los Octavos de Final del Mundial 2026, Ancelotti decidió hacer una limpia en la convocatoria de Brasil y aseguró que ya no llamará a Neymar, Casemiro y Danilo.
“Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar, pasando por Danilo y Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años en el Mundial”, mencionó el estratega en una entrevista para la cadena brasileña “ge”.
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Primer reto de la nueva era
También señaló que el primer gran desafío para la nueva generación de jugadores será la Copa América en 2028, después evaluará el rendimiento para determinar el plante para el próximo Mundial.
“Vamos a identificar a nuevos jugadores que puedan incorporarse; no me refiero al próximo Mundial de 2030, sino a aquellos que ya puedan ser competitivos en el primer objetivo, que es la Copa América de 2028”, dijo Ancelotti.
La próxima Fecha FIFA será a finales de septiembre e inicios de octubre, Brasil enfrentará a Australia en el Queensland Country Bank Stadium el 25 de septiembre, mientras que el 3 de octubre jugará ante India.