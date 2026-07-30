¡Una nueva era! Carlo Ancelotti confirma que habrá una nueva generación de Brasil

Carlo Ancelotti aseguró que habrá una nueva era en Brasil / picture alliance

Carlo Ancelotti dejó claro que es tiempo de ver nuevos futbolistas en la Selección Brasileña, también confirmó que alguno jugadores ya cumplieron su ciclo.

Carlo Ancelotti afirmó que ya no llamará a Neymar a la selección / Catherine Ivill - AMA Ampliar

Adiós a leyendas brasileñas

Después de perder 2 por 1 ante Noruega en los Octavos de Final del Mundial 2026, Ancelotti decidió hacer una limpia en la convocatoria de Brasil y aseguró que ya no llamará a Neymar, Casemiro y Danilo.

“Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar, pasando por Danilo y Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años en el Mundial”, mencionó el estratega en una entrevista para la cadena brasileña “ge”.

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Primer reto de la nueva era

También señaló que el primer gran desafío para la nueva generación de jugadores será la Copa América en 2028, después evaluará el rendimiento para determinar el plante para el próximo Mundial.

“Vamos a identificar a nuevos jugadores que puedan incorporarse; no me refiero al próximo Mundial de 2030, sino a aquellos que ya puedan ser competitivos en el primer objetivo, que es la Copa América de 2028”, dijo Ancelotti.

Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa después de la derrota ante Noruega / Steph Chambers - FIFA Ampliar

La próxima Fecha FIFA será a finales de septiembre e inicios de octubre, Brasil enfrentará a Australia en el Queensland Country Bank Stadium el 25 de septiembre, mientras que el 3 de octubre jugará ante India.