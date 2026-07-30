¿Por qué Vozinha no podrá usar este nombre en su jersey con Colo Colo?

El arquero caboverdiano cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias es conocido mundialmente como Vozinha, apodo que significa “abuelita” o “abuelito” en portugués y que nace de haber sido criado por sus abuelos. Sin embargo, el artículo 36 de las Bases del Campeonato Nacional 2026 de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional prohíbe explícitamente los apodos, apelativos o sobrenombres en las camisetas.

Vozinha en el encuentro contra Argentina / Simon Stacpoole/Offside Ampliar

La norma establece que:

Debe estamparse el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta, altura entre 5 y 5,5 cm.

Se puede agregar la inicial del primer nombre.

No se admiten apodos.

Por tanto, Vozinha debería lucir “Évora”, “Dias”, “Évora Dias” o similar. El incumplimiento se sanciona con tarjeta amarilla administrativa al jugador y multa de hasta 20 Unidades de Fomento al club por cada infracción.

Asimismo, la decisión depende del Consejo de Presidentes de la ANFP que debía sesionar el viernes 31 de julio de 2026. Se requiere unanimidad o una excepción aprobada. El club confía en que se autorice por el impacto mediático y comercial, en venta de camisetas, ya que el apodo se volvió viral tras el Mundial.

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Contexto del fichaje

Vozinha de 40 años, revelación de Cabo Verde en el Mundial 2026, firmó con Colo Colo a finales de julio de 2026 como primer refuerzo del mercado de invierno. Su llegada generó enorme expectativa comercial, pero el tema del nombre pone en riesgo parte de ese negocio de merchandising si no se logra la excepción.

Lionel Messi con Vozinha Mundial 2026 Ampliar

Hasta que no haya resolución oficial de la ANFP, el arquero no podrá estampar “Vozinha” en su jersey en partidos oficiales del campeonato chileno.